Per un progetto del Conservatorio "Corelli", appuntamento a Casalvecchio domenica 2 giugno

A Casalvecchio “Pierino e il lupo” in siciliano con Gianfranco Jannuzzo. Dopo l’omaggio a Piazzolla, il progetto “Circe”, promosso dal Conservatorio “Corelli” nell’ambito del Pnrr, proporrà domenica 2 giugno, in Piazza Municipio, con inizio alle ore 18,30, “Pierino e il lupo” di S. Prokof’ev. Si tratta di un’inedita versione in siciliano, chiamata “Petruzzu e ‘u Lupu”, curata dal giornalista e scrittore Geri Villaroel.

Una prima che verrà proposta dal celebre attore agrigentino, stavolta nelle insolite vesti di voce narrante, insieme con la compagine orchestrale del “Corelli”. L’ingresso è libero.

Jannuzzo: “Una sfida entusiasmante, ricordando le prove di Benigni e Proietti”

Jannuzzo affronterà per la prima volta la celeberrima opera di Prokof’ev; a dirigere l’Orchestra del Conservatorio peloritano sarà ancora una volta il maestro Michele Amoroso. “Per me – ha dichiarato Jannuzzo – è una sfida entusiasmante, non avendo mai affrontato quest’opera: conosco bene le interpretazioni di Benigni e di Proietti, certo, e quest’impegno mi carica moltissimo. Mi affido all’esperienza e alla qualità dell’Orchestra del “Corelli”, che comprende docenti e allievi dell’Istituto messinese, e soprattutto del direttore Amoroso, con cui mi sono trovato subito bene e in piena sintonia. E non posso non ringraziare – conclude il celebre attore – il Presidente Egidio Bernava, che conosco da tanto tempo e che da anni mi parlava di questo progetto artistico ambizioso e stimolante, nel quale mi ha coinvolto d’intesa con il Direttore del “Corelli”, il Maestro Carmelo Crisafulli”.

Nella foto Gianfranco Jannuzzo nel “Berretto a sonagli” al Vittorio Emanuele di Messina.