Pintus@Taormina, il 10 settembre l'evento speciale al Teatro Antico atteso da due anni - Tempostretto

Ancora top secret la scaletta dello show. Lo spettacolo sarà ripreso per la televisione

TAORMINA – Manca poco per la data speciale di Pintus@Taormina, la data del tour di Angelo Pintus, appositamente preparata per Taormina che, dopo due rinvii dovuti all’emergenza Covid-19, si terrà al Teatro Antico il 10 settembre 2022. Top secret la scaletta della serata che Angelo Pintus sta preparando insieme ai suoi più stretti collaboratori che andrà oltre il suo show che ha registrato sold out nei teatri di tutta Italia.

“Ingresso vietato a chi arriva in monopattino”

«Cosa ci nascondono e perché, ma soprattutto chi? Dove ho messo le chiavi della macchina? Chi è il mio vero padre, ma soprattutto dove ho messo le chiavi della macchina ?! C’è confusione, sarà perché ti amo? Sì, assolutamente o forse no? Qual è la vera risposta ad una domanda che forse non esiste. Ora vi starete chiedendo “ma cosa diavolo c’è scritto?” beh è la stessa domanda che mi sono fatto io rileggendolo. Non vi dirò di che cosa parla questo spettacolo, se volete venire venite, altrimenti Bau. Ricordo a tutti gli adulti che è assolutamente vietata l’entrata in teatro per chi arriva in monopattino. A tutto ci deve essere un limite», ha dichiarato Angelo Pintus.

Lo show ripreso per la tv

Le sorprese non finiscono qui. Il live di Taormina andrà oltre la serata del 10 settembre. Prevista, infatti, la ripresa integrale dello show siciliano che si trasformerà in un appuntamento televisivo e il pubblico sarà coinvolto in uno dei momenti più divertenti dell’estate. L’evento si inserisce nell’ambito dell’intervento di promozione turistica SeeSicily attivato dalla Regione Siciliana e dall’Assessorato regionale al Turismo, sport e spettacolo ed è organizzato da Show Biz e Live Spettacoli. Ultimi biglietti disponibili nei circuiti di prevendita abituali.