Piscina UniMe, “spogliatoi e docce da attrezzare per i ragazzi con disabilità”

Un genitore invita l'Università a provvedere, nella struttura coperta appena ristrutturata, alle esigenze delle persone non autosufficienti

MESSINA – La piscina coperta e finalmente riaperta della Cittadella universitaria. Ci scrive il padre di un ragazzo con disabilità e segnala un’esigenza. Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Ho scritto ai vertici dell’Università di Messina. Mio figlio è iscritto a un corso ma, oltre agli importanti lavori di ristrutturazione già fatti, vanno ripensati gli spogliatoi soprattutto a favore delle persone con disabilità. Una mamma o un papà, che accompagnano i loro figli, non sanno dove devono cambiarli”.

Continua il cittadino: “Perché non sono state pensate delle cabine chiuse? E, nelle docce, perché non si è pensato di mettere un miscelatore normale al posto di quello col sensore? Allo stato attuale, per lavare i propri figli, bisogna farsi la doccia con loro. E, ancora, perché non si sono montati degli appendini? Ho già segnalato al personale e confido nella sensibilità di chi governa l’istituzione universitaria”.