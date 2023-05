Più sanzioni per le soste selvagge a tutela delle persone con disabilità - Tempostretto

157 punti decurtati dalle patenti e 128 sanzioni negli ultimi 7 giorni

MESSINA – Si rafforza l’attività della polizia municipale per tutelare le persone con disabilità. Un’attività a tutela dei disabili, delle aree a loro riservate, dei marciapiedi, degli attraversamenti pedonali, percorsi e scivoli obbligati per la salita e la discesa dai marciapiedi al servizio delle carrozzine.

Solo dal 19 al 25 maggio sono state 128 le sanzioni; 157 i punti decurtati dalle patenti; 23 rimozioni coatte per stalli disabili occupati abusivamente da non aventi diritto, oltre ai controlli serrati anche per chi utilizza il contrassegno pass disabili di parenti per recarsi al lavoro.

Nella giornata di oggi l’ennesima segnalazione ricevuta dalla centrale operativa al numero telefonico 090771000 su una persona in carozzina che, spinta dal padre, era bloccata dalla giungla di auto dei marciapiedi. Da qui l’intervento della polizia municipale. Sempre oggi, tra i servizi programmati, interventi pure nelle traverse di via Napoli, con numerose sanzioni di 165 euro e con la decurtazione di 4 punti di patente per le infrazioni al codice della strada.

