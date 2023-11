Pneumatici invernali: Conviene acquistarli per la tua auto? - Tempostretto

REDAZIONALE - Scopri i pro e contro degli pneumatici per l’inverno

In tutta Europa, o almeno dalla Germania in su, sono abituati a sostituire ogni anno i loro pneumatici estivi con quelli invernali. Gli automobilisti italiani invece, abituati agli inverni più miti sono un po’ più scettici, ma i test dimostrano che non è necessario vivere esclusivamente in zone estremamente fredde per godersi una guida più sicura con un set di pneumatici invernali progettati per l’inverno.

Sebbene il costo di un treno di pneumatici invernali possa sembrare proibitivo, bisogna considerare che è un accorgimento di sicurezza fondamentale, soprattutto nelle regioni più fredde.

Per limitare il budget si possono acquistare delle ruote o cerchioni di seconda mano sulle piattaforme online come ad esempio Ovoko e montare gli pneumatici invernali solo per la stagione fredda.

In questo articolo vedremo i pro e contro degli pneumatici invernali e tutte le loro caratteristiche principali.

Dovresti prendere in considerazione un set di pneumatici invernali per la tua auto?

Nonostante i costi aggiuntivi e i problemi legati alla conservazione di diversi set di pneumatici estivi e invernali, lo consigliamo sicuramente se il tuo budget lo consente.

Il trucco è pensare agli pneumatici invernali non come una precauzione contro neve e ghiaccio, ma come un modo per mantenere la tua auto e i suoi passeggeri più sicuri a basse temperature appena sopra e sotto lo zero, oltre che essere in regola con le normative .

Cosa c’è di diverso negli pneumatici invernali?

I tuoi pneumatici estivi o di misura standard sono progettati con mescole di gomma che garantiscono la migliore aderenza in condizioni climatiche miti e hanno scalanature del battistrada che non devono resistere alla neve compatta o al ghiaccio.

Gli pneumatici invernali sono realizzati con diverse mescole di gomma che hanno dimostrato di fornire una migliore aderenza sul bagnato o sull’asciutto a temperature inferiori a 7 gradi. In buona parte delle regioni italiane, le temperature medie invernali non superano di molto i 7/8 gradi, quindi è un bene dotarsi di pneumatici invernali anche da noi!

Le caratteristiche degli pneumatici invernali

Gli pneumatici invernali hanno anche un battistrada appositamente progettato per aiutare a prevenire l’accumulo di ghiaccio o neve compattata intorno allo pneumatico quando le condizioni sono più severe. Le strette scanalature negli pneumatici aiutano a prevenire l’accumulo di neve che ostruisce i canali del battistrada.

Se hai mai avuto il piacere di costruire un pupazzo di neve, conoscerai la velocità con cui la neve si accumula quando viene compattata e questo è il motivo principale per cui i pneumatici convenzionali sono meno efficaci in condizioni nevose.

In effetti, è giusto dire che gli pneumatici invernali sono spesso più efficaci delle quattro ruote motrici quando l’asfalto è ricoperto di neve.

Nella maggior parte dei casi, dovrai avvisare il tuo assicuratore quando monti gli pneumatici invernali. Il motivo è che ci sono compagnie di assicurazioneche classificano gli pneumatici invernali come modifiche aftermarket, nonostante offrano vantaggi in termini di sicurezza durante i rigidi mesi invernali.

Pneumatici invernali Vs Trazione Integrale

Se stai acquistando una nuova auto , potresti voler valutare i vantaggi degli pneumatici invernali rispetto al pagamento di un extra per la trazione integrale. Quest’ultima avrà un sovrapprezzo di circa 2000€ sui modelli che lo hanno come optional, ma potresti ottenere un set di pneumatici invernali decenti per un terzo della cifra.

Se non c’è aderenza, un’auto a quattro ruote motrici non andrà molto più lontano di un’auto a 2 ruote motrici con gli stessi pneumatici. E in frenata, i vantaggi della trazione integrale sono praticamente inesistenti.

Quanto costano gli pneumatici invernali?

Se vivi più a nord o ad altitudini più elevate dove le temperature sono regolarmente sotto lo zero, o anche se sai che guiderai per molti chilometri durante l’inverno, vale la pena prendere in considerazione di acquistare un treno di pneumatici invernali.

Tuttavia è bene considerare che non sono economici.

Se possiedi una berlina compatta, un set di quattro pneumatici invernali costerà probabilmente circa 800€, anche se come sempre vale la pena guardarsi intorno poiché i prezzi possono variare molto. Devi anche considerare se vale la pena pagare per un set di ruote “di ricambio” su cui montarli.

Pneumatici e ruote invernali

Se hai acquistato un treno di pneumatici invernali, la soluzione più semplice è sostituire i pneumatici convenzionali sulle ruote della tua auto. È meglio farlo presso un gommista, in modo che possa montare e bilanciare correttamente la gomma. Ciò significa però che in primavera tornerai dal tuo gommista per rimettere i tuoi pneumatici convenzionali.

Un’altra alternativa è acquistare un set di ruote da abbinare ai nuovi pneumatici invernali. Le auto diventano comunque piuttosto sporche durante l’inverno, quindi un set di acciaio (e non in lega come i modelli più richiesti) non rovinerà molto l’estetica della tua auto e potrai conservare le tue ruote migliori per quando la stagione calda.

Attualmente non esiste una ruota di scorta salvaspazio con specifiche invernali, ma i normali salvaspazio sono dotati di battistrada progettati per funzionare in una vasta gamma di condizioni.