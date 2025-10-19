Poca acqua a Larderia Superiore per un guasto all’impianto, in azione le autobotti

Messina. Amam comunica che per ridurre i disservizi idrici è stato predisposto un servizio di rifornimento

MESSINA – Amam informa che oggi si è verificato un guasto al sistema di sollevamento di Larderia Superiore. “A causa dell’imprevisto, la distribuzione idrica ha registrato disservizi, con conseguenti disagi per alcune utenze della zona servita. La società si è prontamente attivata per ridurre al minimo i disagi, predisponendo un servizio sostitutivo di rifornimento tramite autobotti, sia su richiesta che con presidio fisso in loco, fino al completo ripristino dell’impianto”, comunica la partecipata.

“Per eventuali segnalazioni, potete contattarci ai seguenti recapiti: 090 3687711, Numero Verde: 800 085584

