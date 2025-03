Poca acqua in via Catara Lettieri, “dal 5 marzo famiglie in emergenza”

Messina. Amam invia autobotti e ha assicurato che il problema è in fase di risoluzione. Ma c'è ancora poca pressione nei tubi

MESSINA – “Dal 5 marzo 14 famiglie in emergenza. Probabilmente in coincidenza con alcuni lavori, noi di via Catara Lettieri e zone limitrofe, contrada Montesanto, riceviamo poca acqua e non riusciamo a comunicare in modo costante con l’Amam. Rimango in attesa al telefono. Unica salvezza l’autocisterna da 3000 litri che mi è stata inviata giorni fa e ora ne serve un’altra”. Al cellulare un residente della zona, “siamo in sei in famiglia con due bambini”, si dice “esasperato da un’emergenza che non termina. L’acqua arriva ma è poca”.

Autobotti alle famiglie in difficoltà

Una vicenda che è stata segnalata dal consigliere della III municipalità Alessandro Geraci, che ha spiegato: “Amam da una settimana manda autobotti alle abitazioni in difficoltà, Un disagio che continua e non c’è chiarezza nella comunicazione”. Da parte sua, il presidente della partecipata, Paolo Alibrandi, ha assicurato il suo interessamento:: “L’acqua non è mai mancata, è stato un problema di pressione. Ora la situazione dovrebbe ristabilirsi del tutto”.

Tuttavia, ancora persistono i disagi e bisogna ricorrere alle autobotti.