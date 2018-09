Monte Kafka. Tutto pronto l'edizione numero III della scalata

Tutto pronto per la terza edizione della scaslata Monte Kafka, kermesse podistica la cui particolarità sta nei 1000 metri di dislivello. Si correrà domenica prossina e, ancora una volta, la manifestazione, organizzata dall’’Atletica Savoca, sotto l’egida del Comitato Provinciale FIDAL di Messina, si avvale del patrcinio dei comuni di Roccafiorita, Limina, Forza d’Agrò, Sant’Alessio Siculo e Santa Teresa di Riva.

Molto impegnativo il percorso, per le salite erte ed alcune discese ripide, ma allo stesso tempo reso avvincente dai panorami mozzafiato, fino all’agognato traguardo posto a 1000 metri sul livello del mare. La pendenza media è tra il 5.6% ed il 6.8%.

La riunione dei concorrenti, per quanto concerne il rpogramma gara, si terrà domenica prossima a partire dalle ore 6.30 presso Piazza Mercato di Santa Teresa Di Riva. Alle 7.30 la partenza della gara, sulla distanza dei 20 km. I tecnici hanno stabilito che saranno al via atleti appartenenti alle seguenti categorie: Juniores; Promesse, Seniores; Seniores M/F suddivisi per fasce d’età.

Saranno premiati i primi tre, uomini e donne, arrivati al traguardo; i primi tre uomini classificati delle categorie JM, PM, SM e tutti i primi tre classificati delle fasce d’età da SM35 e oltre; le migliori tre donne in graduatoria delle categorie JF, PF, SF e tutte le prime tre classificate delle fasce d’età da SF35 e oltre. Sono stati Giovanni Barbiglia e Katia Scionti i vincitori delle prime due edizioni.

Le iscrizioni, così come sottolineano gli organizzatori, dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica atleticasavoca@gmail.com.