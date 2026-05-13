Poesia, arte, canti e… il Silent Reading Club: il “Maggio dei Libri” al Museo Accascina

La community sarà ospite del MuMe per una delle iniziative organizzate in occasione del Maggio dei Libri: il programma e gli altri eventi

MESSINA – Si partirà alle 10, domenica 17 maggio, per una giornata fatta di silenzio e relax, immersi nel cuore del MuMe, il Museo Regionale Accascina di Messina. È questo il nuovo evento organizzato dal Silent Reading Club, fondato a fine 2025 da Alice Scimone e di cui Tempostretto ha raccontato la nascita e l’evoluzione.

Le ultime attività del Silent Reading Club

Nel corso degli ultimi mesi, il club ha organizzato iniziative di ogni tipo. Dalla “semplice” lettura in libreria o in biblioteca (speed date letterario compreso), si è spostato all’esterno, al Parco Aldo Moro, e con l’arrivo della bella stagione punta a farlo nuovamente. Tanti i giovani (e i meno giovani) che hanno fin qui partecipato e tanti altri puntano a farlo a partire già da domenica 17 maggio.

L’obiettivo, domenica prossima, sarà di portare tanti messinesi di ogni genere ed età al museo, unendo due “bellezze”: quella dell’arte e quella della letteratura. E senza dimenticare un altro importante scopo. E cioè la riscoperta del silenzio e della socializzazione, lontana da quei device e dai quei social network che hanno assorbito la quotidianità di ognuno di noi.

Il Maggio dei Libri al Museo Accascina: gli eventi

L’incontro del Silent Reading Club in programma per domenica 17 maggio alle 10 non è però l’unico evento organizzato al Museo Regionale Accascina in occasione del Maggio dei Libri. Già oggi, mercoledì 13, alle 17 ci sarà l’appuntamento con “Venti minuti di poesia”. Si tratta di un reading poetico breve, che si terrà allo spazio di accoglienza della Cripta. Un piccolo “tempo rubato” al ritmo frenetico della quotidianità per ritrovarsi attraverso la forza dei versi. I testi saranno scelti e letti da Giovanna Farsaci, membro dello staff del museo. Ma è previsto anche un momento di apertura al pubblico: i presenti potranno partecipare attivamente declamando, se lo desidereranno, un testo a propria scelta.

Il 22 maggio alle 17.30, invece, si terrà l’evento conclusivo del ciclo. Protagonista sarà la Corale del Liceo classico “Maurolico”, con “Il Cantico delle Creature: suoni, immagini e canti al Museo”. Tra musica e parole, si “parlerà” con le opere del MuMe. L’evento è curato dalle dottoresse Flavia Flavia De Domenico, Antonella Piazza, Elena Ascenti e Ilenia Cannarozzo dello staff del museo.