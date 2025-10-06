 Poker in cabina di regia per la Team Volley Messina femminile

Redazione

lunedì 06 Ottobre 2025 - 20:30

In Serie C coach Di Mauro si affida alle mani di Arianna Maggiari, Arianna Santoro, Sofia Camarda e Giulia Sturniolo

MESSINA – Avrà tanta possibilità di scelta mister Giovanni Di Mauro quando deciderà la formazione specie nel ruolo molto delicato del palleggiatore. In serie C femminile infatti la prima squadra della Team Volley Messina potrà contare sulle riconfermate Arianna Maggiari, classe 2004, e Giulia Sturniolo, classe 2005, in gruppo già nella passata stagione.

A loro si aggiungeranno Arianna Santoro, classe 2005, e Sofia Camarda, classe 2006, entrambe lo scorso anno hanno disputato il campionato di Serie D, nella squadra con la denominazione di Pallavolo Messina che fa parte della stessa famiglia biancorossa. Si continua quindi sul solco già tracciato di privilegiare i talenti giovani e interni alla società anche per i ruoli più delicati in campo.

Queste le parole di Arianna Santoro: “Questo è un anno importante, torno in serie C e sono passati due anni dal mio infortunio e dall’operazione, spero di essermi ripresa bene. Le prime settimane? Per ora ci troviamo bene, è un bel gruppo in cui conoscevo già alcune ragazze, con coach Di Mauro lavoriamo tanto e bene sono contenta. I miei obiettivi? Cerco di fare il meglio che riesco provando a meritarmi il posto in squadra”.

Nella settimana che si è da poco chiusa la Team Volley Messina femminile ha disputato due allenamenti congiunti a Santa Teresa e successivamente in casa contro la Peloro Volley. Due test che hanno dato buone indicazioni allo staff tecnico che ha fatto girare nei sestetti tutte le atlete a sua disposizione anche cambiando a volte i ruoli.

