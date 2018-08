De Luca: "Non mi sento di ringraziare l'ex comandante Calogero Ferlisi"

«Non mi sento di ringraziare l’avvocato Calogero Ferlisi, ex comandante del corpo della Polizia Municipale, nei confronti del quale, per come dallo stesso dichiarato agli organi di stampa, ho proposto un provvedimento disciplinare che sta facendo il suo regolare corso».

Poche laconiche parole, affidate come di consuetudine alla pagina Facebook. Così il sindaco Cateno De Luca ha “liquidato” Ferlisi, subito dopo aver firmato i tre decreti sindacali che hanno messo in moto una mini rotazione tra i dirigenti comunali che rimuove Ferlisi dalla Polizia Municipale.

Lo scontro è tutt’altro che chiuso. «Continuo a mantenere il mio doveroso riserbo sul contenuto del provvedimento disciplinare a tutela dell’immagine del comune di Messina e dello stesso Ferlisi» dice De Luca. Confermando che oltre allo spostamento al Dipartimento Patrimonio, per Ferlisi continuerà anche il procedimento disciplinare avviato dal sindaco dopo il blitz contro gli ambulanti a Torre Faro.

Ieri sera stesso De Luca ha accolto il nuovo comandante della Polizia Municipale.

«Continuiamo la nostra azione di riorganizzazione della macchina amministrativa. Il dirigente Salvatore De Francesco ha accettato l’incarico ad interim di comandante del corpo di Polizia Municipale del comune di Messina. Abbiamo dato il benvenuto a De Francesco unitamente al Comandante Marco Crisafulli».