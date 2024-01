Policlinico di Messina: a rischio 38 infermieri e 12 oss. “La Regione aumenti il tetto di spesa”

L'allarme lanciato dai sindacati Nursind, Cgil, Uil, Fials, Usb e Nursing Up

Sono ormai prossimi al licenziamento 50 operatori sanitari al Policlinico di Messina, 12 operatori sociosanitari e 38 infermieri. I loro contratti, che inizialmente erano stati prorogati dopo una lunga battaglia dei sindacati, non saranno rinnovati.

Assemblea in programma martedì 30 gennaio dalle 10 alle 13 al Palacongressi.

I sindacati Nursind, Cgil, Uil, Fials, Usb e Nursing Up lamentano il “silenzio assordante dell’assessorato di una sanità devastata da carenze di organico, grandi incompiute e assistenza ridotta ai minimi termini che non rispetta neanche a volte i livelli minimi di assistenza, una situazione che peggiora di giorno in giorno. Il licenziamento di 50 infermieri causerà altro stress lavoro correlato, in particolare per gli infermieri. Così aumenteranno il rischio clinico e il rischio aggressioni per i professionisti”.

Nel padiglione F sono stati aumentati i posti letto a fronte di una riduzione del personale, mentre col Pronto soccorso ginecologico si depaupera di altri 12 infermieri e di supporto il Pronto soccorso generale ed altre cliniche.

I sindacati hanno inviato una nota all’assessorato regionale alla Salute e alla commissione Sanità all’Ars per chiedere un incontro in cui discutere delle tante criticità. “Sarebbe ora che l’assessorato alla Salute, a cui il Policlinico ha chiesto già l’aumento del tetto di spesa di ulteriori 8 milioni, mettesse mano al portafoglio e facesse questo passo, per dare dignità ai pazienti in primis e ai lavoratori”.