Policlinico di Messina. Gli "amici dei bimbi in corsia", la favola rivisitata e i regali di Natale - Tempostretto

I volontari di Abc Amici dei Bimbi in Corsia hanno reinterpretato la Favola di Cappuccetto Rosso. Sorrisi e selfie con Babbo Natale e l’Albero animato

Anche quest’anno l’Associazione ABC Amici dei Bimbi in Corsia ha voluto festeggiare con i pazienti dei Reparti Pediatrici la festa più magica e coinvolgente dell’anno. E’ stata l’occasione per rendere più piacevole la degenza dei bimbi che hanno festeggiato il Natale e ricevuto tanti doni.

E’ stata una irruzione pacifica nei Reparti Pediatrici del Policlinico di Messina quella dei volontari ABC che, per l’occasione si sono trasformati in attori e hanno messo in scena la favola di Cappuccetto Rosso.

Una narrazione con qualche “variazione sul tema” che ha coinvolto i piccoli pazienti ricoverati e ha regalato loro un pomeriggio di svago e risate.

A introdurre lo spettacolo è stato il prof. Carmelo Romeo, direttore del Dipartimento Materno infantile del Policlinico “G. Martino”. “Ringrazio l’Associazione ABC -ha detto il prof. Romeo- che ormai fa parte integrante della nostra struttura e rende più piacevole il decorso dei piccoli degenti. Ringrazio -ha aggiunto- anche tutti i piccoli spettatori e i genitori che oggi sono qui presenti”.

I bimbi hanno avuto la possibilità di conoscere un lupo “rapper” che, come prevede la favola, ha mangiato la nonna e cappuccetto rosso. Ma non aveva fatto i conti con un medico che lo ha “anestetizzato” a colpi di martello in testa, salvando i personaggi principali della favola.

E’ stata una rivisitazione che ha visto protagonisti personaggi come le nuvole, il vento e gli alberi. Non sono mancati i balletti interpretati dai volontari che hanno infiammato i piccoli spettatori.

Alla fine applausi per tutti i protagonisti. Dopo la recita della Favola, i volontari ABC hanno consegnato ai piccoli ricoverati i regali di Natale. Immancabili i selfie con Babbo Natale che, quest’anno, era coadiuvato da un simpatico albero animato.