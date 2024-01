Polisportiva Nino Romano, il presidente Lo Duca: “Il 2023 anno di crescita umana e societaria”

Parla il massimo rappresentante di un club oramai storica presenza nella pallavolo e nel contesto sociale mamertino

MILAZZO – E’ stato un anno ricco di soddisfazioni, quello che si è appena concluso, per la Polisportiva Nino Romano, storica società del volley mamertino. Dopo i difficili anni del Covid, finalmente si è tornati a respirare pienamente l’aria di festa ed a vivere la gioia di stare insieme. Sono questi gli elementi che hanno sempre caratterizzato le palestre in cui il club ha svolto negli anni le proprie attività.

“Il nostro obiettivo primario è stato sempre quello di incidere nel tessuto sociale locale; abbiamo sempre cercato con costanza un aspetto: consentire ai ragazzi di coltivare delle buone relazioni nell’ottica di accompagnarli sulla strada di una sana crescita umana” così il presidente Maurizio Lo Duca.

2023: tanti gli obiettivi raggiunti

Un titolo territoriale Under 16, il raggiungimento della finale con l’Under 18 e quella play-off per il salto in B2 di Palermo. Sono questi gli obiettivi agonistici che risaltano maggiormente. Non vanno dimenticati i prestigiosi risultati raggiunti con l’Under 13 e 14. “Il 2023 è stato un anno assolutamente positivo, sia per i risultati sportivi che per quelli societari – prosegue il massimo rappresentante del club. “Le nostre ragazze, in tutti i campionati svolti, si sono sapute fare valere su ogni campo; hanno raggiunto importanti traguardi sia personali che di squadra. Dal punto di vista societario, siamo cresciuti nell’organico dirigenziale. Abbiamo anche voluto dare un volto nuovo alla nostra comunicazione, intensificando la nostra presenza e visibilità sui social e sui mezzi d’informazione”.

Soddisfazione per il debutto in prima squadra di Rispoli e Pino

Tanto rammarico per l’esito della finale play-off che avrebbe potuto consentire di disputare un campionato nazionale: “La passata stagione è stata entusiasmante sotto ogni punto di vista, ma ormai è stata messa in archivio. Adesso, stiamo scrivendo una storia nuova in cui le protagoniste sono sempre le nostre ragazze. Il bicchiere non posso che considerarlo pieno perché, anche quest’anno, abbiamo fatto debuttare in serie C due atlete provenienti dalle nostre formazioni giovanili, Ginevra Pino (under 18) e Rosalia Rispoli (Under 16). La squadra sta affrontando le normali difficoltà che si possono incontrare quando si cambia ma sono contento di quanto si sta costruendo”.

Settore giovanile ancora fiore all’occhiello

Il settore giovanile resta il fiore all’occhiello di questa società: “Come ho sempre detto, il cuore pulsante di questa società sono le nostre giovani. La prima squadra è il riflesso di quanto di buono si sia fatto e si sta continuando a fare nel nostro vivaio. I nostri tecnici sono di assoluto valore e i risultati dimostrano che la programmazione è un fattore non prescindibile quando si vogliono raggiungere importanti traguardi. La cosa che però mi inorgoglisce di più è vedere ragazze che vengono in palestra contente, giovani atlete divertirsi, sempre. Come continuo a dire, i risultati devono essere non l’obiettivo ma solo il riflesso del buon lavoro svolto in palestra”.

