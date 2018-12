Furci, ex presidente del Consiglio dona defibrillatore alla comunità

FURCI SICULO – Da oggi è disponibile per tutta la comunità un defibrillatore, da utilizzare in caso di emergenza, donato dall’ex presidente del Consiglio comunale Gianluca Di Bella, cardiologo in servizio al Policlinico di Messina. Il defibrillatore è stato posto all’ingresso del palazzo municipale, che sorge in via Roma, al centro del paese. Il gesto è stato molto apprezzato dal sindaco, Matteo Francilia, il quale dopo aver ringraziato il professore Di Bella, ha annunciato che “nei primi mesi del 2019 sarà programmato un corso Blsd (basic life support defibrillation) per l’utilizzo dell’apparecchio”.

L’ex presidente del Consiglio Di Bella ha devoluto l'indennità di carica relativa agli anni 2015 e 2016, per fini sociali. L’importo ammonta complessivamente a 10mila e 700 euro: 4mila e 853 euro per il 2015 e 5mila e 853 per l’anno successivo. Di Bella aveva suggerito nel maggiuo del 2017 all’Amministrazione l’utilizzo delle somme evidenziandone i fini.

La rinuncia dell’indennità di carica di Di Bella era stata prevista nei rispettivi bilanci di previsione (2015 e 2016). Bisognava solo procedere a spendere i soldi per le finalità stabilite all’origine, devolvendoli alla comunità furcese, ad utilizzo sociale.