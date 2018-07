S. Teresa. Potenziamento qualità della vita di minori, pronti tre progetti

S. TERESA DI RIVA. E’ possibile presentare l’istanza per partecipare alla selezione dei progetti di Servizio civile nazionale “Iniziativa occupazione Giovani” Pon Jog (garanzia giovani). La data di scadenza è il 20 luglio 2018. Lo ha reso noto l’Amministrazione comunale. La domanda può essere scaricata dal sito del Comune o ritirata presso l’ufficio Servizi alla Persona e depositata all’Ufficio protocollo.

TRE PROGETTI PER POTENZIARE LA QUALITA' DI VITA DEI MINORI

“Si tratta di tre progetti – dichiara il vice sindaco Miano – rivolti al potenziamento della qualità della vita dei minori, dei disabili e degli anziani e alla promozione e valorizzazione dei beni culturali e artistici del territorio. L’obiettivo – aggiunge Miano - è quello di erogare servizi più efficienti e puntuali alla nostra comunità creando opportunità di lavoro e di crescita dei giovani”. “In tanti in questi mesi – prosegue il sindaco, Danilo Lo Giudice - mi hanno chiesto per ciò che concerne la possibilità di partecipare al servizio civile... Bene, il momento è adesso per i primi 3 progetti per la presentazione delle domande... Una bella opportunità per i nostri ragazzi”.