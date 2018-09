Messina: aggredisce 12enne in spiaggia, in manette per violenza sessuale

E' arrivata l'ordinaza di custodia cautelare per l'uomo protagonista del preoccupante episodio avvenuto ad agosto scorso in un'affollata spiaggia messinese. B.M è ai domiciliari per violenza sessuale aggravata. Malgrado la spiaggia fosse affollata, si è avventato su una ragazzina di appena 12 anni cercando di imporle un rapporto sessuale. Lei, spaventata, ha cercato di fuggire ma lui ha provato a riafferrarla. Alla fine a sottarla alle grinfie dell'orco è stato l'intervento degli altri presenti sulla spiaggia, poco lontano, e degli stessi genitori della ragazzina, allarmati dalle urla della figlia. Sono stati loro a chiamare le Volanti. Gli agenti intervenuti sul posto hanno identificato l'uomo, poi raccolto le testimonianze e ricostruito l'accaduto, trovando i riscontri al racconto della ragazzina.

Da oggi l'uomo è quindi agli arresti in casa.