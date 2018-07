Messina, dipendenti centro ingrosso rubano merce da consegnare: denunciati

E' scattata la denuncia per tentato furto per due dipendenti di un'azienda di distribuzione per supermercati, sorpresi mentre tentavano di trafugare merce che avrebbero invece dovuto consegnare.

A dare l'allarme sono stati gli addetti alla vigilanza del centro di via La Farina. Immediato l'arrivo di una Volante, che ha fermato e identificato i due, di 48 e 40 anni.

Sempre ieri ma a Barcellona Pozzo di Gotto gli agenti del Commissariato locale hanno denunciato per falso il titolare di un centro di revisione veicoli. Il centro aveva attestatato la revisione regolare di un mezzo, poi fermato dai poliziotti che hanno constatato che diverse parti meccaniche, che rientravano in revisione, non erano invece adeguate.