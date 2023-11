Polizia municipale. Il comandante Blasco lascia Messina, niente proroga - Tempostretto

L'incarico a interim a un dirigente di Palazzo Zanca. "L'obiettivo è il concorso per la nomina di una guida stabile", afferma il sindaco Basile

MESSINA – Oggi è l’ultimo giorno. Il sindaco Basile non firma una nuova proroga per il comandante della polizia municipale. Così Stefano Blasco, arrivato a Messina con il commissario Santoro nel maggio 2022, ritorna a Enna. Il primo cittadino intende affidare l’interim per un mese a un dirigente del Comune, in vista del concorso per la nomina di un comandante stabile, che duri almeno il tempo del suo mandato.

Ha dichiarato di recente Federico Basile a Tempostretto: “Con Blasco ho sempre avuto un ottimo rapporto ma la mia intenzione è di procedere con il concorso. Una volta approvati i bilanci consuntivo e consolidato, ci vorrà il via libera della Cosfel, commissione del ministero dell’Interno, per far passare a tempo indeterminato i 39 (inizialmente 46 ma in sette hanno trovato un’altra soluzione lavorativa, n.d.r.). E, soprattutto, incassato questo parere sul piano delle stabilizzazioni, potremo indire a dicembre i concorsi per 100 nuovi agenti e per due nuove figure dirigenziali, compresa quella del comandante”.

Tuttavia, i tempi sembrano stretti, considerato che, per la mancata approvazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2022, è stato pure nominato un commissario. In ogni caso, al massimo tra gennaio e febbraio, se non dovesse farcela entro dicembre, il sindaco conta di procedere con il concorso. Non tutti erano della stessa opinione. Diversi rappresentanti di organizzazioni politiche e sindacali auspicavano intanto una proroga per mantenere una guida già consolidata.

“Tra la scadenza dell’incarco e la selezione si poteva lasciare il comando a Blasco”

Ha evidenziato il consigliere di Ora Sicilia Giandomenico La Fauci: “Nell’intervallo tra la scadenza dell’incarico di Blasco e la possibile selezione, si poteva tranquillamente “ripartire” dall’ottimo lavoro del comandante uscente, anche per non disperdere quanto fatto in questi mesi di profondo mutamento per la città. È opinione comune che all’interno del suo mandato – spiega La Fauci – Blasco abbia svolto un lavoro di alto profilo e di grande crescita dell’intero corpo. Gestendo, tra l’altro, una condizione complicata dal punto di vista numerico”.

