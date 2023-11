Polizia municipale. La Cisl Fp: "La gestione a Blasco fino al concorso" - Tempostretto

Messina . Il sindacato invita Basile a rinnovare l'incarico al comandante. "Discutibile" sul piano giuridico l'interim ad altro dirigente

MESSINA – Polizia municipale: a dicembre i concorsi per 100 nuovi agenti e per due nuove figure dirigenziali, compresa quella del comandante. E niente proroga, dopo il 15 novembre, per il comandante Stefano Blasco. Queste le dichiarazioni del sindaco Federico Basile. Sull’argomento interviene ora Cisl Fp, Funzione pubblica, con il segretario aziendale Alfredo Mobilia e la segretaria generale Giovanna Bicchieri. I due chiedono in una lettera all’amministrazione comunale di ripensarci, affidando la gestione del comando sempre a Blasco, fino al concorso, tramite una seconda proroga.

I segretari “gioiscono per la proroga dei 39 agenti”, che saranno poi stabilizzati, e criticano invece “la volontà di risolvere il periodo di vacatio utilizzando lo strumento dell’interim”. Il tutto con l’attribuzione delle funzioni dirigenziali a un dirigente amministrativo. Scrivono i sindacalisti: “Tralasciando i dubbi su tali pratiche, stigmatizzate di recente dal Tribunale amministrativo, si ricorda al sindaco che precedenti esperienze hanno svilito il ruolo del Corpo di polizia municipale. E che mal s’adattano alle numerose e complesse funzioni di un comandante, che richiedono energie univoche”.

Con l’auspicio che venga potenziata la struttura organizzativa, andando oltre “i pochi funzionari previsti nel Piao (Piano integrato d’attività e organizzazione) 2023-25”, Bicchieri e Mobilia sollecitano un “incontro urgente” con il primo cittadino.

“Blasco inamovibile”

Pure Gaetano Giordano, componente del direttivo nazionale del Dipartimento polizia locale Coordinamento sindacale autonomo, Csa – Cisal (Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori), scrive alle istituzioni: “Fin quando non si procederà a concludere l’iter concorsuale, per la copertura del posto di comandante, Blasco per la legge rimane inamovile. Pare superfluo evidenziare che è del tutto illegittima la dotazione organica che preveda la soppressione del Corpo di polizia municipale con conseguente inserimento all’interno di una struttura amministrativa più complessa. È questo il principio affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza 4605/2012. E di recente si è espresso pure il Tar dell’Abruzzo: il comando della polizia municipale può essere assunto solo da personale appartenente ai ruoli del Corpo”.



Articoli correlati