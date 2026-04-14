Polizia Municipale. “La graduatoria scorrerà per altri 29 agenti”

Lo dice il presidente del Consiglio comunale, Nello Pergolizzi

L’organico dei vigili urbani a Messina potrebbe essere rafforzato ancora. Il presidente del Consiglio Comunale, Sebastiano Pergolizzi, fa chiarezza sulle prospettive occupazionali e sui tempi tecnici necessari a potenziare il Corpo.

Le verifiche e il Piano Integrato di Attività

Dopo aver ricevuto sollecitazioni dai candidati idonei preoccupati per le tempistiche, Pergolizzi ha fatto una ricognizione negli uffici di Palazzo Zanca. Dagli accertamenti è emersa una conferma attesa: “Il Piao (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) del Comune di Messina prevede l’assunzione, a tempo determinato per tre anni, di ulteriori 29 unità con il profilo di agente di Polizia Municipale”.

Risorse e tempi: assunzioni previste per maggio

Il potenziamento sarà garantito grazie a fondi specifici destinati alla sicurezza. Pergolizzi ha infatti precisato che “l’attivazione delle procedure è stata resa possibile grazie alle risorse assegnate al Comune di Messina nell’ambito del Fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana, per un importo complessivo pari a 728mila 550 euro”.

Mentre gli uffici procedono con gli adempimenti burocratici, la data della firma dei contratti sembra essere ormai prossima. “Le assunzioni avverranno attraverso lo scorrimento della graduatoria vigente, dalla quale risultano già assunte 100 unità: un risultato importante, che testimonia il percorso già avviato dall’Amministrazione per il rafforzamento del Corpo”, ha sottolineato Pergolizzi, aggiungendo una previsione temporale ottimistica: “Ritengo che già a partire dal mese di maggio si possa concretamente procedere all’assunzione delle ulteriori 29 unità di agenti di Polizia Municipale, offrendo così un’ulteriore risposta alle esigenze della città”.

Continuità e impegno futuro

Nonostante questo scorrimento, la questione organico rimane aperta a causa dei vuoti ancora presenti nelle fila dei vigili. “È evidente che questo rappresenta un passaggio importante all’interno di un percorso che deve proseguire. La carenza di organico all’interno della Polizia Municipale resta significativa e richiede ulteriori interventi”, ha ammesso Pergolizzi.

Articoli correlati