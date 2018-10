Spaccio di marijuana. Arrestato un 32enne messinese

I poliziotti del Commissariato Messina Nord sono arrivati in casa sua e lui, il 32enne messinese Alessio Basile, gli ha consegnato spontaneamente 16 grammi di marijuana, che teneva in balcone. Ma gli agenti hanno trovato nel ripostiglio, in una busta di cellophane, altri 160 grammi di marijuana e, all'interno di una cassaforte, 2.300 euro, verosimilmente riconducibili all’attività di spaccio. E' stato posto ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito per direttissima.