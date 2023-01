Poltrone occupate a Messina, Barresi all'Ati idrica - Tempostretto

Dirigente dell'Assessorato Agricoltura, assessore per pochi mesi nel 2015, va all'Ati, ancora impantanata nella scelta sul futuro assetto

MESSINA – Proseguono le nomine dei dirigenti regionali alla guida degli enti che fanno riferimento a Palermo, per effetto dello spoil system operato dal Governatore Schifani. La dirigente regionale all’Agricoltura Rosaria Barresi è la nuova commissaria straordinaria dell’Ati idrica di Messina.

La dirigente è stata anche assessore regionale all’agricoltura, per circa 4 mesi, nel 2015. Va all’Ati in un momento delicato di trasformazione della società. L’assemblea dei sindaci lo scorso anno ha optato per la trasformazione in società in house per la gestione dei servizi idrici. La trasformazione nel frattempo si è però arenata e non è ancora esclusa del tutto l’ipotesi che confluisca in Amam. Una partita ancora aperta. insomma.

A settembre i primi cittadini della provincia avevano anche eletto presidente Gino Di Pane, sindaco di Frazzanò, ed eletto gli altri componenti del consiglio di amministrazione.

