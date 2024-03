Ponte, a Messina Bonelli e Fratoianni per ribadire il no a “un enorme spreco di risorse”

I deputati di Avs in conferenza stampa a Torre Faro domenica 10 marzo alle 11 insieme a comitati e associazioni che lottano contro "un'infrastruttura inutile"

MESSINA – I deputati Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, rispettivamente co-portavoce di Europa Verde e segretario di Sinistra italiana, saranno a Messina domani, domenica 10 marzo, per rinnovare l’impegno di Avs “per la giustizia ambientale e sociale” e per “ribadire il nostro no al Ponte sullo Stretto, un’opera dispendiosa che toglie risorse al Sud”. La conferenza stampa si terrà in via Circuito Complesso Cariddi a Torre Faro alle ore 11 e saranno presenti comitati e associazioni che da anni combattono contro quello che definiscono “un progetto infrastrutturale inutile, un enorme spreco di risorse pubbliche”.