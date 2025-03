Il ponte e l’acqua. “Il progetto dei pozzi c’è, pronti in un anno”

La società "Stretto di Messina" replica a "Invece del Ponte"

“Il Ponte non ruberà l’acqua ai messinesi, anzi ci saranno nuovi pozzi per la città. Parole dell’ingegnere Gioacchino Lucangeli, della “Stretto di Messina”, in Commissione Ponte.

Secondo il comitato “Invece del Ponte“, però, “non c’è alcun progetto e vengono indicate solo ipotesi inverosimili”.

Ora la società “Stretto di Messina” controreplica: “Come spiegato più volte in diverse sedi, i cantieri del Ponte sullo Stretto di Messina non incideranno sul fabbisogno idrico della città. Al contrario, produrranno un surplus sia in fase di realizzazione dell’opera che a lavori completati. In particolare, il fabbisogno idrico della città di Messina è pari a 1050 litri al secondo (netti, ndr). Il fabbisogno dei cantieri è pari a 67 litri al secondo (ovvero il 6% del consumo della città). Tale fabbisogno, come già ribadito in Commissione Consiliare Ponte, proverrà da tre nuovi campi pozzi della zona Jonica, direttamente collegati alla città di Messina mediante la condotta di Fiumefreddo. Queste soluzioni traguardano obiettivi infrastrutturali di lungo periodo, indicate dall’Ati Messina nel Piano d’Ambito come opere strategiche per far fronte all’emergenza idrica del territorio. I nuovi campi pozzi approvvigioneranno la città di 160 litri al secondo, quindi molto più del fabbisogno dei cantieri. L’eccedenza, ovvero 93 litri al secondo, già in sede di esecuzione dei lavori, rimarrà a disposizione della città e, a fine lavori, l’intero surplus generato dai tre campi pozzi rimarrà interamente a disposizione della cittadinanza”.

“Già valutati dal ministero”

La società spiega poi che “tali interventi non richiedono “una specifica procedura di Valutazione d’impatto ambientale”, in quanto già valutati dal Ministero dell’Ambiente e in attesa del via libera da parte del Cipess insieme alla totalità degli interventi. Occorre infine specificare che, tra le opere compensative, è previsto che vengano eseguiti interventi di efficientamento della esistente rete Amam”.

“Un anno (o poco più) per realizzarli”

Stretto di Messina ha anche evidenziato che “la messa in opera dei tre nuovi campi pozzi necessiterà di 12-15 mesi e, in questo primo periodo, il fabbisogno sarà di circa 7 litri al secondo (meno dell’uno per cento del consumo cittadino), che potrà essere soddisfatto acquistando il surplus da Siciliacque S.p.A. o eventualmente con le autobotti, il cui numero è certamente molto distante dalle 300 autobotti giornaliere citato”.

