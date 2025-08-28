 Ponte, "Basile chieda i poteri speciali per l'emergenza traffico"

giovedì 28 Agosto 2025 - 20:00

L'appello di Libero Gioveni in commissione: "Faccia come Buzzanca nel 2008 per i viadotti"

MESSINA – Il capogruppo di Fratelli d’Italia Libero Gioveni ha chiesto formalmente, durante la commissione Ponte di oggi, che il sindaco Federico Basile chieda di poter avere i poteri speciali per l’emergenza traffico. Nella seduta odierna si è parlato della possibile gestione del traffico con l’inizio dei cantieri per l’attraversamento stabile. Ospiti l’assessore Roberto Cicala e il comandante del Corpo Giovanni Giardina.

Gioveni richiama il caso del 2008

Si è parlato della necessità di implementare il numero degli agenti proprio in previsione dell’avvio dei cantieri. Per questo Gioveni ha chiesto che il sindaco si adoperi in tal senso, richiamando anche un precedente. Il consigliere ha citato come esempio l’ordinanza ministeriale del 19 dicembre 2008 con la quale vennero attribuiti i poteri al sindaco dell’epoca Giuseppe Buzzanca. Ha affermato: “Quell’ordinanza servì sia per assumere 20 agenti più 12 idonei (oggi stabilizzati), sia per imprimere un’accelerazione per la realizzazione dei viadotti P e Q fra Giostra e Annunziata, anche se oggi non ancora in esercizio”.

Gioveni: “Con il ponte aumenteranno anche i rifiuti”

E ha concluso: “Pertanto diventa necessario che il sindaco Basile richieda formalmente l’attribuzione dei poteri che non servirebbero solo per assumere nuovi agenti, ma anche per tanto altro”. Il riferimento è “al personale che occorrerà certamente a Messina Servizi per gestire l’aumento dei rifiuti che sarà conseguenza dell’imponenza del progetto”.

