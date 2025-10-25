Ponte, Germanà attacca la Corte dei conti. Cgil e Pd: “Il progetto va ritirato”

Divide il mancato via libera dei magistrati contabili. Il senatore leghista parla di "ostilità". Sindacato, Dem e No ponte: "Gravi incogruenze procedurali"

Lo stop, seppure momentaneo, al ponte sullo Stretto continua a dividere il mondo politico. La decisione di sottoporre la valutazione della delibera Cipess alla competenza della sede collegiale della Corte dei conti (Sezione Centrale), perché servono “nuove verifiche”, ha ieri animato la scena.

Germanà: “Corte dei conti ostile al ponte sullo Stretto”

Per il senatore leghista Nino Germanà, “la Corte dei conti, pur agendo nel perimetro delle sue competenze, dimostra un’ostilità senza precedenti contro il Ponte sullo Stretto, che ha evidentemente l’unica colpa di essere un’opera per il Sud, portata avanti dalla Lega. Mai nessuna opera infrastrutturale con investimenti analoghi al Ponte, dall’Alta Velocità alle autostrade, ha subìto un tale accanimento per le verifiche di legittimità proprie della Corte dei conti. Con la beffa che proprio oggi che il Contraente generale Eurolink – Webuild con la collaborazione della società Stretto di Messina, seguendo precisi input del ministro Salvini, ha avviato un programma di selezione per assumere migliaia di uomini e donne per costruire il Ponte. Supereremo anche questo ostacolo, nella consapevolezza di aver sempre agito nel rispetto di tutte le norme e nell’esclusivo interesse del Paese, del Mezzogiorno e della Sicilia”.

La Cgil: “Il progetto va ritirato,chiare e gravi incongruenze procedurali”

Sul fronte opposto la Cgil: “La decisione dell’Ufficio della Corte dei Conti di chiedere il deferimento all’organo collegiale della delibera Cipess 41/2025, con cui il governo ha approvato il progetto del Ponte sullo Stretto, conferma i punti da noi sollevati, anche alla Commissione europea, relativi a chiare e gravi incongruenze procedurali rispetto alla normativa vigente”. È quanto dichiara il segretario confederale della Cgil Pino Gesmundo, ribadendo che “il rispetto di leggi e procedure non è un elemento parziale, come lo stesso ministro Salvini ha più volte fatto intendere in questi giorni, ma è sostanziale per l’impiego di risorse pubbliche, come prescrive la Costituzione”.

“Invece di annunciare l’avvio imminente della sua realizzazione – prosegue il dirigente sindacale – il governo dovrebbe ritirare il progetto approvato, sbagliato e dannoso per il Paese, e aprire un confronto vero su come costruire un efficiente sistema infrastrutturale in Calabria e Sicilia. Persistere su questa strada vuol dire esporsi a danni e sprechi cui i responsabili saranno chiamati a rispondere politicamente e, probabilmente, anche amministrativamente”.

In conclusione Gesmundo ricorda che “oggi la Cgil manifesta a Roma contro una manovra di tagli e sacrifici il cui importo è pressoché equivalente a quanto accantonato per il Ponte sullo Stretto. Considerando che il prossimo anno terminerà il Pnrr, sarebbe molto più responsabile utilizzare queste risorse in modo certo per sostenere realmente le politiche infrastrutturali e industriali di cui il sistema Paese ha estremo bisogno”.

Hyerace: “Si smetta d’inseguire la chimera ponte, è tempo d’affrontare le vere emergenze”

“Mentre qualcuno continua a evocare leggi speciali o tavoli interistituzionali, e la società Webuild si muove come se tutto fosse già deciso – annunciando migliaia di assunzioni e giocando con il bisogno e la sete di lavoro di tante persone – arriva l’ennesimo bagno di realtà”. Così invece il segretario provinciale messinese del Partito democratico, Armando Hyerace.

No ponte Capo Peloro: “Alla manifestazione a Roma con la scritta lo Stretto di Messina non si tocca”

“La Corte dei Conti ferma ancora una volta il “via libera” al ponte sullo Stretto, segnalando criticità tecniche, procedurali ed economiche che non possono essere più ignorate. È l’ulteriore conferma che questo progetto resta fragile, confuso e lontano dall’essere davvero realizzabile. Si smetta di inseguire questa chimera, di vendere illusioni e di usare il ponte come arma di propaganda. È tempo di affrontare le vere emergenze: il lavoro stabile, i servizi essenziali, la mobilità, e le infrastrutture che servono davvero alla Sicilia e a Messina”, conclude il segretario provinciale del Pd.

Questo il pensiero, invece, di No ponte Capo Peloro: “La “corposa” documentazione presentata dal governo si è infranta di nuovo sul no della Corte dei conti a dimostrazione che l’opposizione dei Noponte in questi anni non è stata ideologica ma fondata su ragioni economiche, tecniche e giuridiche.

Se ne faccia una ragione Webuild che con strana premonizione si era buttata avanti, annunciando proprio oggi l’avvio delle selezioni, per illudere migliaia di persone che sarebbero state assunte. Forti per la bella notizia del no della Corte dei conti parteciperemo con più entusiasmo alla manifestazione della Cgil di oggi, portando un enorme striscione con la scritta Lo Stretto di Messina non si tocca. E dando appuntamento a tutte/i per il più grande corteo noponte mai organizzato del 29 novembre a Messina”.

