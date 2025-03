Ponte Mella, “martedì pomeriggio riapre il transito sulla SS 113”

L'annuncio del sindaco di Messina. Rimangono delle limitazioni ma dal 4 marzo si riparte

MESSINA – “Martedì pomeriggio verrà riaperto il transito sulla SS 113, all’altezza del ponte Mella. Questo è quanto concordato con Anas, che si ringrazia per aver ascoltato le nostre richieste affinché si riaprisse il transito nel più breve tempo possibile, anche se a senso unico alternato regolato da impianto semaforico”. Ad annunciarlo il sindaco di Messina Federico Basile. Appuntamento quindi oggi.

Aggiunge il primo cittadino: “Il tutto in attesa della realizzazione del bypass immediatamente a monte dello stesso ponte Mella. Intervento necessario per avviare i lavori di messa in sicurezza definitiva, che consentiranno anche il passaggio dei mezzi pesanti. Dal 4 marzo, di pomeriggio, potranno transitare le automobili, mentre i mezzi superiori alle 3,5 tonnellate dovranno ancora attendere”.

A causa del maltempo, lo scorso 3 febbraio, l’Anas ha disposto la chiusura immediata del tratto di strada statale 113 Dir “Settentrionale Sicula”, dal km 27,600 al km 27,000, tra Ponte Mella e il bivio di contrada Corridore, a San Saba. Il tutto in seguito a uno “scalzamento della sede stradale”.

