Il Ponte e il passante ferroviario di Messina. Ora tutti vogliono tornare alle origini

Si cerca una modifica del tracciato ferroviario per "salvare" Contesse, ma il progetto originario di Rfi, scartato nel 2010 proprio dal Comune, era già la soluzione

MESSINA – “Il Ponte sullo Stretto non si farà”. Alcuni cittadini lo ritengono ancora oggi, nonostante lo scorso 6 agosto sia arrivata l’approvazione del Cipess, in attesa del via libera dalla Corte dei Conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Erano molti di più quelli che lo pensavano nel 2010, quando il Consiglio comunale approvò una delibera per la modifica del tracciato ferroviario. Una modifica che non aveva suscitato tanto clamore anche perché tanti credevano che tutto sarebbe rimasto su carta, almeno a breve termine. E infatti fu così.

A febbraio 2024, quindi un anno e mezzo fa, in Commissione Ponte, gli ingegneri Giovanni Saccà e Salvatore Leocata avevano lanciato l’allarme: quella modifica peggiora il servizio ferroviario. Ma anche in quel caso non c’era stato seguito.

Saccà sarà di nuovo ospite in Commissione Ponte lunedì prossimo (stavolta insieme all’ing. Salvatore Crapanzano) e solo ora, forse, il suo allarme inizia ad essere preso in considerazione. Non tanto per interesse per il tracciato ferroviario, in realtà, quanto per la paura delle demolizioni a Contesse, che potrebbero essere evitate.

Obiettivo duplice

Ma l’obiettivo potrebbe essere duplice: sia il “Salva Contesse” sia che si realizzi un passante ferroviario che preveda una stazione centrale più… centrale rispetto a Contesse, come logica vorrebbe, con fermate da vero servizio ferroviario suburbano (ad esempio a Cairoli, Boccetta e Giostra, oltre che quelle previste di Annunziata e Papardo).

Marcia indietro

Per farlo bisognerà chiedere una modifica del progetto a Rfi. Ma il paradosso è che proprio Rfi aveva redatto un progetto preliminare che prevedeva una nuova stazione centrale a Maregrosso (quindi molto più centrale rispetto a Contesse), cioè alla base di via Santa Cecilia, e da lì il passante sotterraneo, senza demolizioni a Contesse. Ed era stato il Consiglio comunale di Messina, nel 2010, a chiederne la modifica. Adesso si chiederebbe a Rfi di tornare all’origine per un tracciato che, oltre a “salvare” Contesse, sarebbe anche più centrale e utile per la città.