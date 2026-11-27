Chiesta una convocazione in seduta straordinaria e aperta. Oteri (Lega): "Non bastano più le dichiarazioni di principio"

MESSINA – Una richiesta di convocazione urgente del Consiglio Comunale di Messina in seduta straordinaria e aperta sul Ponte sullo Stretto è stata presentata oggi dai consiglieri di centrodestra. L’obiettivo è la partecipazione del sindaco Federico Basile ai lavori d’Aula per avere chiarimento sulla stato delle interlocuzioni istituzionali e sulla posizione ufficiale dell’Amministrazione sulla realizzazione dell’opera.

Primo firmatario della richiesta è il capogruppo della Lega, Cosimo Oteri: “Ringrazio i colleghi, su un tema come il Ponte non ci possono essere divisioni. Perché quando è in gioco il futuro di Messina, la città deve parlare con una sola voce”. Oteri incalza Basile: “Il sindaco ha detto, e noi lo condividiamo, che il Ponte è un’opportunità non solo per Messina, non solo per la Calabria, ma per tutto il Meridione. Ora però non bastano le dichiarazioni di principio. Servono impegni concreti, atti formali e una strategia condivisa”.

La richiesta di convocazione del Consiglio comunale è basata su alcuni punti ben definiti: 1) comunicazioni del sindaco, posizione dell’Amministrazione; 2) cronoprogramma dei lavori, aree di cantiere, espropri, viabilità alternativa e impatti sui quartieri; 3) infrastrutture propedeutiche da realizzare prima dell’avvio dei cantieri, con particolare riferimento ai collegamenti ferroviari, alla metropolitana di Messina, alla bretella autostradale, al raddoppio ferroviario, al nodo di Tremestieri e al risanamento; 4) ruolo istituzionale del Comune nei tavoli decisionali e nella Conferenza di Servizi; 5) compensazioni ambientali, sociali, economiche e occupazionali.

Seduta aperta e la partecipazione di tutti gli enti coinvolti

È stata richiesta la convocazione in forma aperta, con invito a partecipare a Stretto di Messina SpA, MIT, RFI, CAS, ANAS, Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Regione Siciliana, Governo nazionale e parlamentari del territorio, e la messa a disposizione dei Consiglieri, con congruo anticipo, di tutta la documentazione tecnico-amministrativa in possesso dell’Ente.

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