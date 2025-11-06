Ponte Schiavo. Via al progetto per le barriere anti mareggiata

Approvato il Documento di indirizzo alla progettazione per i lavori sulla strada statale 114

MESSINA – Violente mareggiate che hanno provocato danni significativi sia alla Strada statale 114 sia alla preesistente barriera di massi posta a difesa dell’infrastruttura e delle case.

Ora la giunta Basile, su proposta dell’assessore Francesco Caminiti, ha approvato il Dip (Documento di Indirizzo alla Progettazione) per l’intervento di “Riparazione danni subiti dalla viabilità S.S. 114 e realizzazione di barriera di protezione in località Ponte Schiavo”.

La necessità dell’intervento

La necessità di agire con urgenza è dettata dai forti eventi meteo marini che hanno colpito la fascia costiera ionica, in particolare Ponte Schiavo. L’obiettivo principale è ridurre il rischio e il pericolo per la pubblica incolumità, proteggendo infrastrutture e case dall’azione distruttiva dei marosi.

Progetto e importo previsto

Il Dip, redatto dal responsabile ing. Luigi Di Bartolo, è il documento strategico che anticipa la fase di progettazione esecutiva e di fattibilità tecnica. La proposta progettuale preliminare, che servirà da base per i bandi successivi, prevede: Salpamento dei massi esistenti; Rifioritura e completamento della barriera di protezione, utilizzando massi della stessa tipologia di quelli preesistenti; Protezione posta alla base della strada statale.

L’importo previsto nel Quadro Economico Territoriale (Qte) allegato al Dip ammonta a 852mila euro. Ora si attiveranno tutte le procedure conseguenziali per le successive fasi di progettazione dell’opera, in conformità con il nuovo Codice degli Appalti.