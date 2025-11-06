 Ponte Schiavo. Via al progetto per le barriere anti mareggiata

Ponte Schiavo. Via al progetto per le barriere anti mareggiata

Marco Ipsale

Ponte Schiavo. Via al progetto per le barriere anti mareggiata

giovedì 06 Novembre 2025 - 08:30

Approvato il Documento di indirizzo alla progettazione per i lavori sulla strada statale 114

MESSINA – Violente mareggiate che hanno provocato danni significativi sia alla Strada statale 114 sia alla preesistente barriera di massi posta a difesa dell’infrastruttura e delle case.

Ora la giunta Basile, su proposta dell’assessore Francesco Caminiti, ha approvato il Dip (Documento di Indirizzo alla Progettazione) per l’intervento di “Riparazione danni subiti dalla viabilità S.S. 114 e realizzazione di barriera di protezione in località Ponte Schiavo”.

La necessità dell’intervento

La necessità di agire con urgenza è dettata dai forti eventi meteo marini che hanno colpito la fascia costiera ionica, in particolare Ponte Schiavo. L’obiettivo principale è ridurre il rischio e il pericolo per la pubblica incolumità, proteggendo infrastrutture e case dall’azione distruttiva dei marosi.

Progetto e importo previsto

Il Dip, redatto dal responsabile ing. Luigi Di Bartolo, è il documento strategico che anticipa la fase di progettazione esecutiva e di fattibilità tecnica. La proposta progettuale preliminare, che servirà da base per i bandi successivi, prevede: Salpamento dei massi esistenti; Rifioritura e completamento della barriera di protezione, utilizzando massi della stessa tipologia di quelli preesistenti; Protezione posta alla base della strada statale.

L’importo previsto nel Quadro Economico Territoriale (Qte) allegato al Dip ammonta a 852mila euro. Ora si attiveranno tutte le procedure conseguenziali per le successive fasi di progettazione dell’opera, in conformità con il nuovo Codice degli Appalti.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Omicidio di Capizzi, Giacomo Filaro non risponde al giudice ma scagiona padre e fratello
“Vi siete dimenticati di pagare”: la denuncia social di un ristorante di sushi a Messina
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED