Ponte, Siracusano: “L’ok del Cipess a giugno e poi stop al pedaggio di Villafranca”

La sottosegretaria e deputata di Forza Italia ha incontrato l'ad della società Stretto di Messina Ciucci

Matilde Siracusano aggiorna sul tema ponte, con l’obiettivo dell’approvazione entro giugno del progetto esecutivo da parte del Cipess. E sull’imminente protocollo d’intesa con il Cas, in parallelo con l’avvio della grande opera, che prevede lo stop al pagamento del pedaggio di Villafranca. Così la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia: “Questa mattina ho incontrato a Roma l’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci. Durante la riunione, abbiamo analizzato i prossimi passaggi necessari per l’avvio dei lavori per la realizzazione del Ponte sullo Stretto e valutato le immediate ricadute che questa grande infrastruttura avrà sui territori: tante opere connesse, migliaia di nuovi posti di lavoro, attrazione degli investimenti, crescente interesse mediatico nazionale e soprattutto internazionale”.

E ancora: “Sono ormai stati svolti tutti i passaggi preliminari, siamo davvero in dirittura d’arrivo. Con ogni probabilità entro la fine di giugno il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) potrà deliberare il progetto esecutivo, e poco dopo potranno aprire i primi cantieri”.

Ha aggiunto la sottosegretaria Siracusano: “Parallelamente – e questa è una notizia che interessa in modo particolare ai cittadini messinesi – la società Stretto di Messina sta andando avanti per definire il protocollo d’intesa con il Consorzio autostrade siciliane (Cas) per lo stop del pagamento del pedaggio di Villafranca Tirrena, così come previsto da una mia norma fatta approvare negli scorsi mesi in Parlamento. Anche in questo caso si sta rispettando la tabella di marcia: appena partiranno i lavori del Ponte, dunque, i cittadini non pagheranno più per percorrere questo tratto di autostrada”.