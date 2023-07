Ponte sullo Stretto: "Salvini in Commissione antimafia", la richiesta di Sud chiama Nord - Tempostretto

Gallo e Musolino hanno avanzato la richiesta "in riferimento alle procedure che si intendono seguire per scongiurare infiltrazioni mafiose"

Nel corso dell’ufficio di presidenza della Commissione Parlamentare Antimafia, il deputato Francesco Gallo e la senatrice Dafne Musolino di Sud chiama Nord, hanno chiesto l’audizione del ministro Matteo Salvini per riferire in merito alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. “Questo – spiega Gallo – ovviamente con particolare riferimento alle procedure che si intendono seguire per scongiurare infiltrazioni mafiose.” Gallo è capogruppo in Commissione Parlamentare Antimafia del gruppo misto.

“Ritengo infatti importante – prosegue il parlamentare messinese – che la Commissione si occupi non solo di fatti già accaduti e di reati consumati, ma anche di affiancare istituzioni e stazioni appaltanti in relazione ad opere ed attività che per la loro particolare onerosità e complessità possono sollecitare gli appetiti della criminalità mafiosa e di quelle società private dalla stessa finanziate e controllate.”

La senatrice Musolino ha inoltre aggiunto “che al fine di confrontarsi con chi concretamente darà corso alle procedure, sarebbe utile ascoltare in Commissione anche i neo nominati vertici della Stretto di Messina Spa”. “Ringraziamo la presidente Chiara Colosimo – ha concluso Gallo – per aver dichiarato di voler prendere in considerazione le nostre proposte in relazione ad un diverso ruolo della Commissione che non guardi solo al passato”.

