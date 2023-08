Ponte sullo Stretto, anche il M5S in piazza "per dire no ad un'opera inutile e antieconomica" - Tempostretto

La manifestazione è in programma sabato 12 agosto

MESSINA – Sabato 12 agosto, il Movimento Cinque Stelle sarà in piazza per partecipare al corteo contro il Ponte sullo Stretto. “La nostra posizione su questa opera inutile e antieconomica – spiegano i pentastellati – non è mai cambiata e sabato saremo ancora una volta presenti per ribadire la nostra contrarietà a un’infrastruttura utile solo ad arricchire pochi personaggi e non sicuramente a migliorare la qualità della mobilità dei messinesi e dei siciliani”.

“La sostenibilità economica del Ponte – aggiunge il M5S in una nota – esiste solo nella propaganda di questo Governo, che in realtà pensa esclusivamente a fare affari. Resuscitare la Stretto di Messina Spa, prevedere una spesa di 7 milioni di euro all’anno per la comunicazione sulla realizzazione dell’opera e concedere la deroga al tetto di 240mila euro per i manager sono provvedimenti che lasciano pensare che per questo Governo la realizzazione del Ponte sia prioritaria non perché voglia dotare il paese di una infrastruttura realmente necessaria a collegare la Calabria e la Sicilia, ma per gli affari che ne possono scaturire anche solo annunciando la costruzione di quest’opera faraonica. Noi del Movimento Cinque Stelle – conclude la nota – non ci faremo abbindolare e continueremo ad opporci con convinzione in tutte le sedi, istituzionali e non. Sabato 12 agosto sfileremo in corteo per dire no al Ponte sullo Stretto e allo spreco di risorse pubbliche”.