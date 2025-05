Ponte sullo Stretto, approvato il decreto Infrastrutture. Salvini: “Forte accelerazione”

Vertice sul rischio di infiltrazioni mafiose nei lavori. L'annuncio di Piantedosi: "Trasferiamo la procedura alla struttura per la prevenzione antimafia presso il Viminale"

È stato approvato, in sede di Consiglio dei Ministri, il decreto legge Infrastrutture. “Si tratta di un provvedimento urgente e strategico voluto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini – sottolinea il Mit in una nota – per imprimere una forte accelerazione alla realizzazione di infrastrutture chiave, ottimizzare la gestione dei contratti pubblici , assicurare l’efficienza del sistema dei trasporti e valorizzare il demanio, in linea con gli obiettivi del Pnrr e gli impegni europei”.

Tra gli interventi: Ponte sullo Stretto, Milano Cortina 2026, GP Formula 1, Contratti pubblici, Autotrasporto, Motorizzazione civile, Concessioni autostradali, Ordinamento portuale, Demanio marittimo, Trasporto aereo e ferroviario.

“Questo decreto-legge – continua il Mit – frutto di un’attenta analisi delle priorità del Paese, introduce misure concrete e innovative per sbloccare cantieri, semplificare procedure e garantire servizi di trasporto all’altezza delle esigenze dei cittadini e delle imprese”.

Intanto si è svolta oggi al Mit, su indicazione del ministro Matteo Salvini, una riunione finalizzata ad approfondire tutti gli aspetti connessi alla prevenzione e repressione delle infiltrazioni mafiose connesse alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria e ad esaminare le iniziative da attivare prima dell’avvio delle cantierizzazioni anticipate dell’opera, in considerazione dell’ormai imminente iscrizione dei relativi atti all’ordine del giorno del Cipess.

L’incontro ha visto la partecipazione anche del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “C’è una comune volontà – ha detto il ministro Salvini – di contrastare ogni tipo di infiltrazione e appetito malavitoso e anche per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro”.

“Trasferiamo la procedura di realizzazione del Ponte sullo Stretto alla struttura per la prevenzione antimafia presso il Viminale – ha annunciato il Ministro dell’Interno Piantedosi – centralizzando gli esiti dei controlli e della gestione degli appalti alle prefetture, alle istituzioni”.

