Ponte sullo Stretto. Ciucci: “Sorpreso dalla Corte dei Conti, agito in pieno rispetto delle norme”

Il commento dell'amministratore delegato della società Stretto di Messina

“Abbiamo accolto con grande sorpresa l’esito del controllo di legittimità operato dalla Corte dei conti che non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la Delibera Cipess numero 41/2025 del Ponte sullo Stretto” – ha commentato l’amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci.

“Tutto l’iter seguito è stato sempre svolto nel pieno rispetto delle norme generali e speciali italiane ed europee relative alla realizzazione del ponte. Restiamo in attesa delle motivazioni mantenendo l’impegno di portare avanti l’Opera, missione che ci è stata affidata da tutto il Governo e dal Ministero delle infrastrutture in attuazione delle leggi approvate dal Parlamento italiano”.