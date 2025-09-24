Ponte sullo Stretto, “Corte dei Conti boccia la delibera Cipess”

L'anticipazione de Il Sole 24 ore: i giudici contabili hanno riscontrato numerose carenze. Il Pd: "Sonora bocciatura"

“La Corte dei Conti ha bocciato la delibera Cipess sul Ponte sullo Stretto con cinque pagine di rilievi tecnici e procedurali. Un fatto che conferma le criticità già emerse sulla sostenibilità economica, sul rispetto delle norme europee e sulle valutazioni ambientali”. Così una nota del capogruppo Pd e del vicepresidente della commissione trasporti della camera, Anthony Barbagallo e Andrea Casu.

“Non si tratta di un passaggio formale, ma di una sonora bocciatura – hanno aggiunto i due esponenti del Pd – che mette in discussione l’impianto stesso del progetto. Salvini e il Governo devono smetterla con gli annunci propagandistici e spiegare al Paese cosa sta realmente accadendo. Presenteremo diverse interrogazioni parlamentari perché il Parlamento deve essere informato punto per punto, con la massima chiarezza e trasparenza. È in gioco la credibilità delle istituzioni e l’uso corretto delle risorse pubbliche”.

Dubbi anche sul quadro economico

Ad anticipare i rilievi mossi dai giudici contabili e indirizzati alla Presidenza del Consiglio è stato Il Sole 24 Ore. Nel mirino la delibera Cipess n. 41/2025, approvata lo scorso 6 agosto. Tra le numerose osservazioni, un focus è riservato al quadro economico. In questo ambito, “la Corte segnala il disallineamento tra l’importo asseverato da Kpmg (10,48 miliardi) e quello indicato dal Cipess (10,51 miliardi) e chiede chiarimenti sugli incrementi di spesa: dai “costi della sicurezza”, passati da 97 milioni del preliminare a oltre 206 milioni, alle “opere e misure compensative” lievitate a 267 milioni”, scrive il quotidiano economico.

Cosa succederà adesso? La presidenza del Consiglio dei ministri avrà 20 giorni di tempo per fornire i chiarimenti richiesti. Scaduto tale termine, “la Sezione potrà decidere allo stato degli atti”.

Hyerace: “Corte dei Conti conferma che si tratta di patetica farsa”

“Salvini e la Lega pensavano di costruire consenso sul ponte, ma la Corte dei conti ha ricordato loro che prima della propaganda viene la legge, prima degli slogan viene la trasparenza, prima delle promesse vengono i conti reali e le regole da rispettare”, così il segretario provinciale del Partito Democratico messinese, Armando Hyerace, accoglie la notizia delle osservazioni dell’organismo costituzionale che chiede “chiarimenti ed elementi informativi” sul progetto del Ponte sullo Stretto.

“Documentazione carente e incompleta, mancanza di pareri tecnici fondamentali, discrepanze economiche, criticità ambientali irrisolte, con il mancato allineamento alle direttive europee e una interlocuzione ancora incerta con Bruxelles: cos’altro serve per dimostrare quanto questo non sia un progetto di sviluppo ma una patetica farsa?”, prosegue Hyerace.

“Siamo di fronte a un progetto che, invece di portare sviluppo, rischia di trascinare Messina e la Sicilia in un vicolo cieco fatto di spese senza garanzie, conflitti ambientali, e procedure zoppe. È ora di smascherare l’inganno: dietro la retorica del ponte, c’è il vuoto”, conclude il segretario provinciale del Pd.

