Ponte sullo Stretto. “Dialogo in corso con Ue su direttive Habitat e contratti pubblici”

Lo comunica il Mit. Il governo affronta l'aspetto ambientale e quello del limite del 50% del valore del contratto

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha riunito al Mit i vertici di Stretto di Messina SpA per fare un punto sul dossier Ponte sullo Stretto.

Dall’incontro “è emerso che le interlocuzioni tra il governo italiano e l’Unione Europea proseguono positivamente sia per quanto riguarda la Direttiva Habitat che per la Direttiva Contratti Pubblici relativamente al rispetto del noto limite del 50% del valore del contratto”, fa sapere il ministero.

“È stato esaminato anche l’esito del dialogo avviato da oltre un anno su entrambi i dossier, rispetto ai quali non è mai stata presa in considerazione l’ipotesi di avvio di una procedura di infrazione. Infine si è ribadito come gli uffici del Mit, insieme al Mase (ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica), siano al lavoro per fornire alla Commissione i dati integrativi richiesti in materia ambientale, tenuto anche conto che il progetto del ponte sullo Stretto di Messina nel 2025 ha completato positivamente la procedura Valutazione di Impatto Ambientale (Via)”, comunica sempre il ministero (fonte Ansa).

La Stretto di Messina: “Il 2034 il primo anno di esercizio del ponte”

A sua volta, la società Stretto di Messina comunica questo aggiornamento: “Considerate le procedure previste dal decreto legge 11 marzo 2026 il (convertito con la legge n. 71 dell’8 maggio 2026) e le attività già svolte e in corso, si ritiene che entro la fine di luglio il ministero delle infrastrutture e dei Trasporti possa trasmettere al Dipe (Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica) l’ampia documentazione riguardante il progetto del ponte sullo Stretto di Messina per l’iscrizione all’Ordine del Giorno del Cipess per la prevista nuova delibera. Si stima di poter avviare la fase realizzativa nell’ultimo trimestre dell’anno. Il cronoprogramma della realizzazione del ponte prevede 7,5 anni. Il 2034 è primo anno di esercizio del ponte”.

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