Ponte sullo Stretto, Germanà: “A sinistra sono uccelli del malaugurio”

I commenti dopo le osservazioni della Corte dei Conti. Musolino (IV): "Salvini pasticcione". Di Paola (M5S): "Pesanti rilievi al progetto"

Fioccano i commenti politici sulla richiesta di chiarimenti e integrazioni avanzata dalla Corte dei Conti in relazione alla delibera Cipess di approvazione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina.

“Ancora una volta i profeti di sventura sono i primi a riapparire quando si parla di Ponte sullo Stretto. E tra le file dell’opposizione ci sono dei campioni quanto ad uccelli del malaugurio”. Esordisce il senatore Nino Germanà, segretario della Lega in Sicilia. “Non c’è alcuna bocciatura da parte della Corte dei conti – spiega Germanà -per la delibera Cipess che ha approvato il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Le interpretazioni delle opposizioni sono prive di fondamento e non rispondono alla realtà dei fatti. La nota della Corte dei conti è infatti volta a richiedere alcuni approfondimenti sull’iter procedurale non sulla intrinseca fattibilità tecnica, ambientale ed economica del ponte. Le istituzioni dello Stato italiano hanno seguito pedissequamente le normative del quadro normativo nazionale ed europeo e nel giro di pochi giorni la Corte disporrà di tutti gli elementi utili per proseguire il suo lavoro”.

Musolino (IV): “Non semplici integrazioni ma pesanti rilievi”

Di tenore opposto il parere della senatrice Dafne Musolino: “La Corte dei conti ha bocciato la delibera del Cipess sul ponte sullo Stretto, qualcosa che non ci meraviglia”. “Salvini – ha detto l’esponente di Italia Viva durante un intervento di fine seduta al Senato – si conferma un pasticcione e un approssimativo, che si lancia in proclami e viene a Messina ogni settimana a dire che i lavori stanno per partire”.

“Quelle della Corte dei Conti non sono semplici integrazioni, come dice il Ministero, ma pesanti rilievi, che riguardano aspetti fondamentali dell’opera: i costi, la fattibilità economica, il pedaggio, l’interlocuzione con la Commissione europea sull’impatto ambientale. Non basta inserire l’interesse pubblico per superare i vincoli ambientali. La delibera – prosegue Musolino – è carente dal punto di vista motivazionale e dimostra l’insipienza del governo Meloni. Salvini deve venire urgentemente in Aula a riferire, basta proclami e basta propaganda”.

Di Paola (M5S): “Ennesima bocciatura per Salvini“

All’attacco del ministro Salvini va anche il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle e vice presidente dell’ARS Nuccio Di Paola: “Come volevasi dimostrare, il ponte sullo Stretto altro non è che l’ennesimo mega spot di propaganda del governo Meloni. Il sonoro stop all’iter da parte della Corte dei Conti che solleva pesanti rilievi, invitando il governo a ritirare in autotutela la delibera del Cipess, è una sonora bocciatura per Salvini”.

“Evidentemente – aggiunge Di Paola – questo governo ha accelerato l’iter per ragioni politiche e per assecondare convenienze diverse da quelle utili ai siciliani. Come rilevato dai magistrati contabili ci sono lacune sull’iter, sui costi e sull’impatto ambientale. I 13,5 miliardi del ponte devono essere utilizzati invece per rendere la Sicilia normale, con strade percorribili, trasporti efficienti, acqua h24, sanità e scuole che non crollino”.

Articoli correlati