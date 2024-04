Ponte sullo Stretto, il Csm a Messina: “Chiederemo maggiori risorse”

La giustizia non può affrontare ad armi spuntate espropri, contenziosi e pericolo di infiltrazioni criminali legate al progetto Ponte sullo Stretto

MESSINA – Il tema del Ponte sullo Stretto entra nell’agenda anche del Consiglio superiore della magistratura, dopo la tappa messinese della delegazione guidata dal vice presidente Fabio Pinelli. Da Messina arriva infatti la richiesta di adeguare sia le piante organiche degli uffici di giustizia che la stessa “geografia” giudiziaria a fronte di un progetto che porta con sé ovvie ricadute enormi, sia in tema di probabili contenziosi che di attività di contrasto ai pericoli di infiltrazioni criminali nei lavori.

Csm e Ministero

“Questo Consiglio ed in particolare la corrente laica che rappresentiamo si è fatto carico ancor più che in passato di dialogare e raccordarsi con gli altri poteri dello Stato, facendosi portatrice di richieste che richiedono interventi amministrativi o politici, come in questo caso è appunto il tema del Ponte. Proprio in casi come questo le funzioni di raccordo sono fondamentali ed è in questa ottica che porteremo all’attenzione il problema di dover mettere in campo una maggiore vigilanza”, ha detto il consigliere Felice Giuffrè, a Messina insieme al vice presidente Fabio Pinelli e la consigliera Rosanna Natoli.

La voce del distretto messinese

“Ho rappresentato l’esigenza di adeguare gli organici anche rispetto al contenzioso che si prevede arriverà dai lavori del ponte sullo Stretto e in particolare all’espropriazione dei terreni per l’esecuzione dei lavori del ponte Il presidente si è impegnato ad accelerare la copertura dei posti vacanti”, dice nell’intervista video di Alessandra Serio il presidente della Corte d’Appello di Messina Luigi Lombardo.

Sulla necessità di adeguare gli organici per far fronte alle problematiche di giustizia connesse al progetto Ponte era intervenuto anche il neo procuratore capo Antonio D’Amato al suo insediamento, a fine febbraio scorso.