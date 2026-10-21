 Ponte sullo Stretto, la Procura di Roma acquisisce documenti al Mit e al Cipess

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Redazione

Ponte sullo Stretto, la Procura di Roma acquisisce documenti al Mit e al Cipess

mercoledì 21 Ottobre 2026 - 14:15

Il Ros dei Carabinieri esegue l'ordine di esibizione nell'ambito dell'inchiesta per corruzione a Piazzale Clodio

L’attività investigativa è finalizzata all’acquisizione di tutta la documentazione predisposta e inviata alla Corte dei Conti nell’ambito delle procedure di controllo relative alla delibera Cipess n. 61/2025 e al decreto n. 190 del 1° agosto 2025.

Come chiarito in una nota di Piazzale Clodio, il fascicolo dell’indagine ipotizza il reato di corruzione. Tra le persone iscritte nel registro degli indagati figurano l’ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, e l’avvocato Giacomo Saccomanno.

L’acquisizione documentale odierna rappresenta un ulteriore passo avanti dell’attività d’indagine, facendo seguito a una prima tranche di accertamenti scattata lo scorso 9 giugno con l’esecuzione di decreti di perquisizione e il sequestro di documentazione e dispositivi elettronici (smartphone e tablet) in uso agli indagati.

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