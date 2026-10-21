 Blocco tir a Tremestieri, la voce degli autotrasportatori: "La lotta deve continuare" VIDEO

Blocco tir a Tremestieri, la voce degli autotrasportatori: “La lotta deve continuare” VIDEO

Marco Olivieri

Blocco tir a Tremestieri, la voce degli autotrasportatori: “La lotta deve continuare” VIDEO

mercoledì 21 Ottobre 2026 - 14:00

Lunghe file di camion in autostrada e l'invito ai cittadini "a unirsi alla protesta. Non c'è nessun accordo sul caro gasolio. Solo promesse", sostengono i camionisti

MESSINA – “Lo sciopero va a oltranza. Accordi non ce ne sono stati. Solo promesse. Vogliamo i fatti. Il gasolio manco a due euro deve essere. E i cittadini devono unirsi a noi per chiedere soluzioni concrete”. Due chilometri dopo il casello di Tremestieri, il commerciante messinese Simone Vartuli e il napoletano Salvatore Napolitano spiegano le ragioni della protesta, con lunghe file di camion in autostrada. In sostanza, altro che stop al blocco tir, “bisogna continuare”.

Blocco Tir a Tremestieri

Loro non credono alll’accordo. Il Comitato trasportatori siciliani, con portavoce Salvatore Bella, aveva annunciato la revoca del fermo dopo l’incontro con il ministro Salvini e il viceministro Edoardo Rixi, pur annunciando la continuazione dello stato di agitazione. Al contrario, Giuseppe Richichi, presidente dei trasportatori siciliani dell’Aias, ha rinnovato le ragioni della protesta e smentito le dichiarazioni di Bella su pressioni e minacce: “Ma quali violenze? Le uniche violenze sono quelle che subisce la povera gente che sciopera per il caro gasolio. Semmai le subiamo noi che non portiamo nulla a casa. Ieri a Milano sono stati ‘sganciati’ solo i soldi per il ‘mare bonus’ e si sapeva” (fonte Ansa).

Di sicuro Vartuli (“ho chiuso la mia attività a Messina per partecipare alla lotta”) e il camionista Napolitano credono che sia giusto non mollare: “Da qui non si passa”. E a sua volta il signor Daniel, camionista di origine rumena e che vive a Barcellona Pozzo di Gotto, sottolinea “le condizioni inumane in cui lavoriamo noi a bordo di tir, senza regole per mantenere le nostre famiglie”.

Blocco Tir a Tremestieri

In tanti ora sperano che la mobilitazione coinvolga la cittadinanza. “Il governo ci deve ascoltare”. E mentre gli scaffali dei supermercati sono sempre più vuoti, una parte di autotrasportatori e camionisti non intende arrendersi.

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