Sport, cultura e solidarietà: “l’identità” di Messina sulle maglie delle squadre cittadine

L'iniziativa ideata da Nicola Maddocco e dai gruppi consiliari legati al sindaco Basile punta a "sponsorizzare" i brand VisitMe e Città di Antonello. Ma c'è anche l'iniziativa natalizia

MESSINA – Il nome Messina sulle maglie di tutte le squadre cittadine, per valorizzare i brand e unire sport e cultura. Si tratta dell’iniziativa presentata alcune settimane fa da Nicola Maddocco durante una seduta della commissione Sport, presieduta da Silvia Bosurgi. Oggi è stata presentata ufficialmente in conferenza stampa in una sorta di “chiamata alle armi” rivolta alle società messinesi, di ogni disciplina. Presenti con il consigliere il sindaco Federico Basile, gli assessori Stello Vadalà ed Enzo Caruso, e i colleghi consiglieri Benedetto, Bosurgi, Brancatelli, Busà e Capone, che condividono con Maddocco il progetto.

Maddocco: “Progetto per ogni realtà sportiva”

Maddocco ha ufficialmente presentato l’iniziativa in conferenza stampa, sottolineando come “l’idea sia di sponsorizzare i brand VisitMe e Messina Città di Antonello attraverso lo sport. E come? Vorremmo condividere il progetto con ogni realtà sportiva cittadina, con i loghi sulle maglie tutto l’anno e con un’iniziativa specifica per Natale. Parliamo di tutte le realtà di tutti gli sport, mi piacerebbe aderissero tutti. Lo sport può diventare ambasciatore dei marchi con scritte sulle maglie o con patch specifiche”.

L’iniziativa di Natale

Maddocco ha mostrato una storica maglia del Messina calcio, con al centro la scritta “Messina Porta della Sicilia”, e parlato anche della Pallacanestro Messina come esempio del passato. Il modello di oggi, invece, è il Friuli Venezia Giulia che sponsorizza la regione sulle maglie di tutte le squadre sportive di ogni città. L’iniziativa messinese sarà su base volontaria e gratuita, senza alcun contributo dal Comune. Ma il consigliere, in vista del Natale, ha spiegato che chiederà “di creare, a tutte le squadre, una maglia celebrativa per poi venderle all’asta online attraverso siti specializzati”. Insomma, un triplice impatto: avvicinare le squadre alla città, valorizzare i brand Messina e raccogliere fondi da devolvere a un ente benefico.

Basile: “Creare un ambiente che coinvolga tutti”

Il sindaco Basile ha voluto fare un plauso a Maddocco e a tutto il gruppo consolare visto che “l’iniziativa è duplice, unendo i brand allo spirito solidale. È evidente che iniziative come queste possano creare un ambiente che coinvolga tutti i soggetti, anche all’opposizione. Questa idea può essere mutuata in tanti altri settori. Dobbiamo portare avanti tante iniziative di questo tipo”. Le società che vorranno partecipare potranno contattare gli assessorati allo Sport e alla Cultura per ricevere i loghi da inserire sulle maglie. Lo stesso consigliere Maddocco si è detto disponibile a garantire un supporto a tutte le realtà che diranno sì.