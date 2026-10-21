Stadi e impianti sportivi, tra gestione e novità: il confronto consiglieri-amministrazione ancora aperto

Seconda seduta di commissione dopo quella con ospite il Messina. Novità sulla piscina Campagna, Finocchiaro: "È una priorità, cerchiamo la soluzione migliore"

MESSINA – A distanza di 7 giorni dalla prima seduta, la quinta commissione consiliare presieduta da Silvia Bosurgi si è nuovamente riunita per parlare delle criticità legate all’utilizzo degli stadi Giovanni Celeste e Franco Scoglio. Se lo scorso 14 ottobre è stata presente anche la società, con il dirigente Maurizio Mantineo in aula e con il presidente Justin Davis e il direttore amministrativo Giuseppe Bellantoni in videocollegamento, stavolta ospite è stato il solo assessore agli Immobili comunali (e quindi anche agli impianti sportivi) Massimo Finocchiaro. È stata una seduta dai toni decisamente più tranquilli rispetto alla precedente.

Finocchiaro: “Con il Messina grande collaborazione”

Ancora una volta è stato tra il consigliere Dario Carbone (FdI) e l’assessore il confronto principale. Finocchiaro ha ribadito quanto già emerso 7 giorni fa sui rapporti “di grande collaborazione” tra la giunta e il Messina, “ma anche con le altre società”. “Non credo ci siano criticità – ha aggiunto – e non credo che sia necessario voler fare emergere criticità che non esistono. Vi ribadisco quello che abbiamo detto per ore nella scorsa seduta, confermato anche dai dirigenti della società: c’è grande collaborazione”.

Gli impianti sportivi “un successo per la giunta”

Poi un lungo dibattito sugli impianti e sulle concessioni pluriennali, foraggiata dagli interventi del consigliere del Pd Alessandro Russo, del consigliere del gruppo “Scurria sindaco” Marcello Scurria e del consigliere Nicola Maddocco (lista Basile sindaco). Tra gli interventi anche quelli di Giuseppe Chiarella, che ha chiesto un sopralluogo al Giovanni Celeste, e di Libero Gioveni, capogruppo di FdI. Finocchiaro ha ancora difeso l’operato della giunta, parlando di “un successo” e spiegando che “di lamentele pubbliche così eclatanti non ne ho sentite. Faccio un plauso per quanto è stato fatto. E ricordiamoci che tanti impianti sono chiusi per i lavori di rifacimento”.

A giorni novità sulla piscina Campagna

“A giorni avremo notizie della tipologia migliore per aprire la piscina comunale Graziella Campagna”, ha poi spiegato l’assessore entrando nello specifico della questione legata alla chiusura (momentanea) dell’impianto natatorio. A stimolarlo sul tema è stato Gioveni, e Finocchiaro ha spiegato che “è una delle priorità del direttore generale, che sta individuando la soluzione migliore”. Questione di giorni, forse ore, per avere una risposta e poter rivedere la piscina (si spera) aperta. La commissione è poi proseguita con diversi altri interventi, tra cui quelli di Antonella Russo e Amalia Centofanti. Le questioni restano tante, tra strutture da riaprire e con lavori in corso e impianti alle prese con il sovraffollamento.