Ponte sullo Stretto, Pergolizzi chiede al Mit di partecipare alla conferenza dei servizi

Il presidente del consiglio comunale di Messina ha scritto al ministero insieme alla collega di Villa San Giovanni, Caterina Trecroci, in qualità di rappresentanti dei cittadini

MESSINA – Il presidente del Consiglio comunale di Messina Nello Pergolizzi ha scritto al Mit, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, se non sia necessario essere presente, insieme alla collega del consiglio di Villa San Giovanni, Caterina Trecroci, alla conferenza dei servizi sul Ponte sullo Stretto in programma a Roma il 16 aprile prossimo.

Pergolizzi: “Rappresentiamo il territorio”

In una nota, Pergolizzi ha spiegato che questa “collaborazione si allinea perfettamente alle iniziative già intraprese dal nostro sindaco e da quello di Villa San Giovanni, entrambi impegnati attivamente nella difesa dei nostri territori e degli interessi dei nostri cittadini. Nella mia veste di presidente del consiglio comunale di Messina, rappresentando gli interessi, gli indirizzi e le prerogative dell’intero civico consesso, non svolgerò in alcun modo un ruolo passivo dinnanzi a un progetto che avrà un impatto significativo sulla nostra città e a tal proposito assumerò ogni possibile iniziativa finalizzata a non far subire passivamente alla città tutte le decisioni relative all’esecuzione del ponte e a cercare di ottenere, attraverso un costante e paziente dialogo con gli enti e i soggetti competenti.

Al tempo stesso, mi adopererò per proporre soluzioni il più possibile condivise, attraverso investimenti sul nostro territorio, per migliorare e potenziare l’offerta dei servizi pubblici essenziali e riqualificare gli spazi pubblici. È nel quadro delineato che già nei mesi scorsi, il consiglio comunale di Messina ha costituito la commissione Ponte, presieduta dal collega Giuseppe Trischitta, individuandola come spazio istituzionale e ampiamente rappresentativo e pertanto idoneo di tutte le sensibilità politiche della città. In questa commissione si stanno tenendo ormai da alcuni mesi diversi confronti per affrontare tutte le tematiche legate alla realizzazione dell’opera, incontrando i cittadini, i portatori di interesse, le autorità e le istituzioni coinvolte, così da assicurare un confronto ampio e aperto alla nostra comunità”.