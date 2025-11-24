Porti di Milazzo e Reggio Calabria, via ai lavori di elettrificazione delle banchine

Attesa per i lavori al porto storico di Messina

L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto accelera sul progetto “Stretto Green”, il piano per l’elettrificazione delle banchine che consentirà alle navi in sosta di spegnere i motori, allacciandosi direttamente alla rete elettrica e riducendo drasticamente le emissioni inquinanti (particolato e ossidi di azoto) nell’area urbana.

Milazzo

L’Ordinanza N° 1/PR emessa dal presidente Francesco Rizzo disciplina l’utilizzo degli scivoli Ro-Ro nel porto di Milazzo, nevralgico per i collegamenti con le Eolie. I lavori in corso hanno reso inevitabile l’interdizione a fasi, per limitare l’impatto sul traffico: dal 24 al 30 novembre sarà interdetto lo scivolo “Eolie Sud”, mentre dal 1° al 7 dicembre lo scivolo “Eolie Nord”.

L’interdizione interferisce con il servizio di traghettamento operato da Siremar-CTI Isole Minori e con l’ormeggio delle motonavi adibite al trasporto dei rifiuti dalle Isole, ma l’Autorità ha garantito un utilizzo alternativo degli scivoli “Eolie Nord” (nella prima fase) e “Eolie Sud” (nella seconda fase), insieme allo scivolo “Dente XX Luglio”.

Reggio Calabria

Contemporaneamente, il porto di Reggio Calabria è interessato da un cantiere di più lunga durata. L’Ordinanza N. 2/PR dispone l’interdizione di un’ampia porzione delle aree ubicate a monte delle banchine di levante dal 19 novembre 2025 fino al 28 giugno 2026.

L’area interessata è interdetta alla circolazione veicolare e alla sosta per pedoni e veicoli, ad eccezione dei mezzi coinvolti nei lavori e di quelli di emergenza.

L’Autorità Portuale ha predisposto un piano di circolazione alternativo e un’adeguata segnaletica, consentendo la sosta nelle sole aree designate (in verde) e vietando fermate e soste nelle aree di transito. L’intervento di Reggio Calabria prevede l’elettrificazione delle Banchine di Levante e del Molo Eolie, con una potenza disponibile di circa 19 MVA, destinata anche alle navi da crociera.

Messina

Per il Porto di Messina è prevista l’elettrificazione di tutte le banchine del porto storico, con una potenza complessiva installata stimata intorno ai 22 MVA, in grado di servire anche le navi da crociera. L’avvio dei lavori, in questo caso, è atteso a breve termine.