 Porto di Tremestieri, l'allarme della Uil: "I lavori della diga foranea non sono ancora iniziati"

Redazione

venerdì 03 Ottobre 2025 - 12:45

Il cantiere va avanti ma si aspetta l'opera principale

“Esprimiamo seria preoccupazione per il concreto rischio di stallo dei lavori per la realizzazione del porto di Tremestieri. La nostra fondata preoccupazione, al netto delle attività ordinarie che comunque si stanno portando avanti nel cantiere, è motivata dall’avere registrato l’assoluta mancanza di lavorazioni per la realizzazione del molo frangiflutti che rappresenta il cuore dell’opera”.

Lo dicono Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, Pasquale De Vardo, segretario generale Feneal Uil Tirrenica, e Antonino Di Mento, segretario generale Uiltrasporti Messina.

“Sembrerebbe che i ritardi nella realizzazione della diga foranea siano strettamente connessi con la mancanza di una parte di finanziamenti per la completa realizzazione del porto di Tremestieri. Una situazione che, pertanto, necessita la dovuta attenzione e il richiamo alle precise responsabilità nei confronti delle Istituzioni eventualmente inadempienti. Purtroppo, l’aspetto preoccupante di questa vicenda è, ancora una volta, rappresentato dall’assordante silenzio del sindaco di Messina Basile nella qualità, fra l’altro, di massimo rappresentante della committenza dell’opera” – concludono.

