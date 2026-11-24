La segretaria generale dell'Autorità Portuale, Giusy Marabello, ha ricevuto rassicurazioni dal ministro Salvini sul reperimento dei 12 milioni mancanti

MESSINA – “Sul completamento del porto di Tremestieri non ci sono dubbi: l’opera andrà avanti e sarà portata a termine. Lo afferma Giusy Marabello, segretaria generale dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, che ieri, a margine del convegno sul Ponte sullo Stretto tenutosi a Roma nella sede del Cnel, ha incontrato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ricevendo rassicurazioni sul reperimento delle risorse finanziarie necessarie per completare l’infrastruttura portuale.

“Ho avuto modo di confrontarmi direttamente con il ministro Salvini – dice Giusy Marabello – e ho ricevuto rassicurazioni precise sulla volontà del Governo di garantire le risorse mancanti. Parliamo di circa 12 milioni di euro indispensabili per coprire gli extracosti e consentire il completamento delle opere. È importante ribadire che non esistono incertezze sulla prosecuzione dell’intervento. Il porto di Tremestieri sarà realizzato e consegnato alla città di Messina. L’attenzione del ministro Salvini nei confronti di questa infrastruttura è sempre stata alta. Il suo impegno ha rappresentato un elemento determinante anche nelle diverse fasi che hanno consentito la ripresa dei lavori dopo anni di abbandono del cantiere a causa della procedura di concordato preventivo della Nuova Co.Ed.Mar. Srl”.

“Del resto – prosegue la segretaria generale – il porto di Tremestieri assume un valore strategico ancora maggiore se consideriamo il quadro complessivo delle infrastrutture che interesseranno il territorio dello Stretto, a partire dalla futura realizzazione del Ponte. Sarà un nodo fondamentale per l’organizzazione dei collegamenti, per la gestione dei flussi di traffico e per una più efficiente mobilità nell’area. Comprendiamo le preoccupazioni e le perplessità espresse in questi mesi da cittadini, operatori economici e comunità locali, ma – conclude Marabello – vogliamo dare una rassicurazione chiara sul fatto che il porto verrà completato. Messina ha bisogno di quest’opera, che non rappresenta soltanto un intervento portuale, ma un tassello fondamentale per il futuro della città e dell’intero territorio dello Stretto. È un’infrastruttura pensata per migliorare l’organizzazione degli attraversamenti, alleggerire il peso del traffico sul centro urbano e offrire nuove opportunità al sistema economico e logistico”.

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