La sesta edizione del festival consegna il Premio alla Carriera a Gianni Amelio

Al Cinema Lux si è conclusa la sesta edizione del Festival dei Circoli del Cinema di Messina, diretta da Marco Olivieri e promossa dal Cineforum Orione, con il contributo di Sicilia Film Commission, in collaborazione con FICC e FICC Sicilia e il patrocinio del Comune di Messina.

Il Festival ha indagato la realtà attraverso il grande schermo: dalla questione palestinese alla lotta alla mafia; passando dal fumetto alla letteratura, alle questioni di genere. «Sono stati quattro giorni di intenso confronto – spiega il direttore artistico, Marco Olivieri – che hanno permesso al pubblico di confrontarsi con grandi autori su temi importanti e necessari dell’attualità».

Grande accoglienza in sala per Gianni Amelio che ha presentato Nessun dolore, interpretato da Alessandro Borghi e Valeria Golino. Per il regista, che ha ricevuto il Premio alla Carriera, il cinema ancora una volta dà la possibilità di interrogare il presente su questioni che ancora sembrano rimanere irrisolte, come quello della migrazione – argomento del film presentato fuori concorso a Venezia 2026.

Premiati anche la regista Costanza Quatriglio che ha presentato Il cassetto segreto documentario sul padre Giuseppe Quatriglio e Fabio Lovino regista di Marco Bellocchio – La porta della realtà.

Sala piena anche per la scrittrice messinese Nadia Terranova che ha raccontato Le radici e la formazione nella creazione creativa, anticipando al pubblico del festival che sta lavorando alla resa cinematografica del suo primo romanzo Quello che so di te, e per l’attrice siciliana Lucia Sardo che ha chiuso il Festival dei Circoli del Cinema con La madre dei ragazzi, intenso monologo teatrale dedicato a Felicia Bartolotta, madre di Peppino Impastato.