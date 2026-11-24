Un'interrogazione al Ministero delle Infrastrutture, sollecitata dal Pd di Nizza, ha messo in evidenza una serie di problematiche di difficile soluzione

Un’interrogazione presentata dal deputato del Pd Anthony Barbagallo, su richiesta del circolo dei democratici di Nizza di Sicilia, ha scoperchiato il vaso di Pandora sui cantieri per il raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo. “Con le sue risposte – sottolinea il circolo nizzardo – il Ministero delle Infrastrutture ha confermato tutto quello che noi denunciamo da mesi: ritardi, arsenico, costi in aumento, problemi idrogeologici, slittamento al 2031, svincoli bloccati, verifiche sui viadotti ancora aperte. Ma ha risposto alle domande decisive per noi: Quanto costerà in più? Chi pagherà? Per quanto tempo ancora Nizza e le comunità joniche dovranno sopportare traffico, rumori, polveri e strade intasate? Che fine faranno i 242 lavoratori?”.

Ma cosa ha risposto il Ministero all’interrogazione firmata da Anthony Barbagallo? Innanzitutto è stata fatto il punto sullo stato dei cantieri: a Letojanni si scava, a Sciglio (Roccalumera) i lavori sono stati rallentati dalla presenza di arsenico e da problemi idrogeologici, a Taormina la TBM (la cosiddetta “talpa”) è ferma da luglio 2026 e riprenderà a scavare la galleria da gennaio 2027.

Il Ministero ha inoltre confermato il ritrovamento di arsenico di origine geogenica sopra i limiti durante i lavori di scavo, mentre sono state riconosciute delle criticità idrogeologiche a Sciglio, dove sono in corso opere di drenaggio. Ammessa, inoltre, la necessità di rivedere il cronoprogramma, che prevede adesso l’attivazione della nuova linea ferroviaria nel 2031. Per Nizza e per tutti gli altri tutti i comuni jonici significa anni in più di cantiere. Tutto fermo per i mini svincoli dell’A18, infrastrutture necessarie per evitare il passaggio dei mezzi pesanti nei centri urbani: mancano diversi adempimenti burocratici e non ci sono tempi certi sulla realizzazione. Per quanto riguarda la situazione dei 242 lavori in cassa integrazione non è invece arrivata una risposta specifica. Una situazione complessiva che preoccupa.

Proprio ieri il Pd di Nizza ha effettuato un nuovo sopralluogo nelle aree prossime al cantiere. Presente anche il consigliere metropolitano Giuseppe Siracusano che porterà la questione all’attenzione di Palazzo dei Leoni.

“A Nizza – evidenzia il circolo – i ritardi nella realizzazione dei micro-svincoli stanno provocando gravissime difficoltà ai cittadini e alla viabilità del territorio. La loro realizzazione deve essere accelerata: non è accettabile che le comunità continuino a pagare il prezzo di ritardi e autorizzazioni ancora mancanti. Il raddoppio ferroviario è un’opera strategica, finanziata e avviata quando il centrosinistra era al Governo, grazie a una precisa scelta di investimento sul futuro della Sicilia. Non possiamo consentire che ritardi e carenze di programmazione ne compromettano la realizzazione, né che i costi ricadano sui lavoratori e sulle comunità interessate. Servono risposte, tempi certi e responsabilità chiare. Quest’opera – conclude il Pd nizzardo – deve essere completata, tutelando chi ci lavora e chi vive nei territori attraversati dai cantieri”.